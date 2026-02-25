ÍÜÌ¿¼ò¤¬µÞÍî¡¢¥ì¥Î¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤ÎÆ°¤¡þ
¡¡ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤<2540.T>¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥à¥é<4540.T>¤Ï£²£µÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÍÜÌ¿¼ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥ì¥Î¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬ÍÜÌ¿¼ò¤ËÂÐ¤·¤Æ³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸åÍÜÌ¿¼ò¤Î³ô¼ç¤ò¥ì¥Î¤ÈÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÅòÂô¡ÊÆ±¡Ë¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô¤¤Èó¸ø³«²½¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ì¥Î¤ÏÊÝÍ¤¹¤ëÍÜÌ¿¼ò³ô¤ÎÁ´¤Æ¤òÅòÂô¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¸å¡¢Èó»ö¶ÈÀ»ñ»º¤Î°ÜÅ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅòÂô¤¬»ý¤ÄÍÜÌ¿¼ò³ô¤ò¥Ä¥à¥é¤Ï¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¥ì¥Î¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ï£±³ô£´£°£µ£°±ß¡£ÍÜÌ¿¼ò¤Î³ô²Á¤Ï¤³¤ì¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥à¥é¤Ï»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊý¿Ë¡£ÍÜÌ¿¼ò¤Ï¥ì¥Î¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±þÊç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ô¼ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£²£µÆüÉÕ¤ÇÍÜÌ¿¼ò¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Î¤Ë¤è¤ëÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï£±£¹£°Ëü£³£¹£°£°³ô¡£¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£²£µÆü¤«¤é£´·î£¸Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥ì¥Î¤Ë¤è¤ëÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï£±£¹£°Ëü£³£¹£°£°³ô¡£¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£²£µÆü¤«¤é£´·î£¸Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS