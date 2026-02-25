¡Ö¥é¥¤¥«Q3 43¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¡ËÜÂÎ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÁõÃå
H&Y Filters Japan¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥«Q3 43¡×¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤·¤¿¥ì¥ó¥ºÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü2,800±ß¡£
¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¡Ö¥é¥¤¥«Q3 43¡×¤Î¥ì¥ó¥ºÁ°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£À½ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖUltimate HD Protection Filter For Leica Q3 43¡×¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ーÏÈ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³°¼þÉô¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥«Q3 43¡×¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥Í¥¸¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤è¤ê¤â±úÆÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ìー¥àÉô¤Ë¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖUltimate HD Protection Filter¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÌÌÈ¿¼ÍÎ¨0.1%¡¢ºÇÂç99.95%¤ÎÆ©²áÎ¨¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥«Q3 43¡×ÀìÍÑ¥Õー¥É¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£Ùû¿å¡¦ËÉ±ø¡¦ÂÓÅÅËÉ»ßµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸