È¯É½Í½Äê¤Î¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È ¼Ì¿¿²È4Ì¾¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×Å¸
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡ÙÅ¸～Xiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～¤ò¡×3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éKITTE´Ý¤ÎÆâ¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹»³°ì¼ù»á¡¢»ÔÀî½í»á¡¢¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á¡¢¼ò°æµ®¹°»á¤¬¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤â¼Â»Ü¡£ºîÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤ä»£±Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°SNS¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö·¯¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡£
Xiaomi 17 Ultra¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMobile World Congress¡ÊMWC 2026¡Ë¤ÇÀµ¼°È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡£¥é¥¤¥« APO¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥75～100mmÁêÅö¤Î2²¯²èÁÇ¤Î¸÷³Ø¥ºー¥à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Ä¹»³°ì¼ù»á
»ÔÀî½í»á
¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á
¼ò°æµ®¹°»á
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×Å¸ ～Xiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～
²ñ¾ì
KITTE´Ý¤ÎÆâ¡Ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
11»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
»²²Ã¼Ì¿¿²È
Ä¹»³°ì¼ù
1982Ç¯¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¹¹ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»£±ÆÅùÂè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¡£
Youtube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤ÏDirector of photography¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤È¼Ì¿¿¤òÃ´Åö¡£
@kazuki_nagayama¤Ç¼Ì¿¿ºîÉÊ¤ò¡¢@mr_nagayama¤Çgentleman life style¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
»ÔÀî½í
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢³¤³°¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPR¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£
´¶À¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦´ÑÀß·×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢´ë²è¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¼Ì¿¿¤ò¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢±ÇÁü¤ä¸ÀÍÕ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤äÎ¹Àè¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤ËÀø¤à½Ö´Ö¤ä´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤äÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë
1984Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþºß½»¡£
·úÃÛ¶È¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼êÂ¤ÎÂ¿´À¾É¡Ê¾¸í¨Â¿´À¾É¡Ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¾É¾õ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡×¤òÆ°µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¸ÄÅ¸¤Ë 2023Ç¯¡Ö»£±ï¡×¡Ê¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥êーÅìµþ¡¦µþÅÔ¡Ë¡¢2025Ç¯¡ÖContrast¡×¡Ê¥¤¥ê¥¹¥®¥ã¥é¥êー¡Ë¤Ê¤É¡£
¼ò°æµ®¹°
Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡¢´ØÅì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿³èÆ°¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿ÍÊª¼Ì¿¿¤ò¼ç¼´¤Ë¹¹ð¤äÌ¡²è»ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー»ï¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÊ¬ÃÇ¤Î¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï¡¢±ä¤Ù18Ëü¤ËµÚ¤Ö¡£
¶áºî¤Ï¡¢NGT48¡¦ËÜ´ÖÆü¸þ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢À¾³À¾¢ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ö¾¢-sho-¡×¡¢»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½÷Í¥Å¸ vol.3»²²Ã¤Ê¤É¡£2024Ç¯4·î¤è¤êXICO¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½êÂ°¡£