½ÕÀá´ü´Ö¤ÎµþÅÔ´Ñ¸÷¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ê¤¤¡×£¶£¶¡ó¡ÄÆüËÜ¿Í¤äÃæ¹ñ°Ê³°¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬Áý²Ã
¡¡µþÅÔ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï£²£´Æü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤ËÃæ¹ñ¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ´ü´Ö¡Ê£±£µ¡Á£²£³Æü¡Ë¤Î±Æ¶Á¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²³ä¶¯¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°ìÊý¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î¸ÜµÒ¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µþ¾¦¤ÏÁ´ÂÎ¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹¡Á£±£³Æü¤Ë£¶£´£³»ö¶È¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç°ÍÍê¤·¡¢¤¦¤Á£·£±»ö¶È¼Ô¤¬²óÅú¤·¤¿¡£½ÕÀá´ü´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬£¶£¶¡¦£·¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç¤¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤¬£²£²¡¦£²¡ó¡¢¡ÖÂ¿¾¯¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤¬£µ¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ°Ê¹ß¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍµÒ¤ÎÁý²Ã¡×¡Ê£³£¶¡¦£¹¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ°Ê³°¤ÎË¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¡×¡Ê£²£¶¡¦£¶¡ó¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤ÇÊä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Çä¤ê¤ä°û¿©¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó£µ³ä¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡µþ¾¦¤ÎËÙ¾ì¸ü²ñÆ¬¡ÊËÙ¾ìÀ½ºî½ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï£²£´Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ·ÐºÑ¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¸å¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£°ì¤Ä¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä°ì¤Ä¤Î¹ñ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£