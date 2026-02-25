¥Ê¥ò¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¤Ë¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¥Ê¥ò¡Ê50¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£56ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¥Ê¥ò¤Ï¡Ö´Ý1Æü·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿¿Ìð¤µ¤óÀäÂÐÀäÂÐËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¡¢25Ç¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖLUNATIC TOKYO 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Æ±9·î¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£