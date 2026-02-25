Nintendo Switch 2ÈÇ¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¸ø³«
¡¡¥Ù¥»¥¹¥À¡¦¥½¥Õ¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÈÇ¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¤ò2·î25ÆüÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï7,260±ß¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFallout 4: Anniversary Edition¡×¤Ç¤Ï¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖAutomatron¡×¡¢¡ÖFar Harbor¡×¡¢¡ÖNuka-World¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Ï³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à¹ç·×6¼ïÎà¤Î¸ø¼°¥¢¥É¥ª¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µï½»ÃÏ¤Î·úÂ¤¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÀïÆ®¡¢Ï¢Ë®¤ÎÆæ¤ÎÃµº÷¤Ê¤É¡¢¡ØFallout 4¡Ù¤Î¤¢¤é¤æ¤ëËÁ¸±¤¬¤³¤Î1¤Ä¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢º£²ó¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ËÁ¸±¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë150°Ê¾å¤ÎCreation Club¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÉð´ï¡¢¥Ï¥¹¥ー¤ä¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¸¤¼ï¤Î¥É¥Ã¥°¥ßー¥È¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÄ´À°¡¢³ÈÄ¥¥¯¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎVaultµï½»¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚFallout 4: Anniversary Edition - Nintendo Switch 2 - ¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¡Û
(C)2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, and Fallout are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.