¡È£³£±ºÐº¹º§¡É¤«¤é£´Ç¯¡Ä£µ£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤¬¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ªºÊ¤ÏÂè£²»ÒÇ¥¿±Ãæ¡Ö¹¬¤»¡×¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢£µ£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê£µ£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡»³ËÜ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È±ÇÁü¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£°¦Ì¼¤Î¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ºÊ¤Ç¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤±¤¤¤Á¤ç¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¡¢¸µµ¤¤ÇÌÌÇò¤¤¤±¤¤¤Á¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Ë¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢£³£±ºÐ¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡££²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¤ÏÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¤¬Âè£²»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£