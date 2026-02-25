Åßµ¨»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë¡Ö24¡×³ÍÆÀ¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ËJOC¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¡ÖÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¡×¡¡°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¡ÖÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¥Ð¥È¥ó¡×¡¡¸ÞÎØ²òÃÄ¼°
¡ÖTEAM JAPAN¡×¤Î²òÃÄ¼°
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖTEAM JAPAN¡×¤Î²òÃÄ¼°¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤ÎÌò°÷¤é¤äÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£JOC¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¡¢¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÄÄ¹¤Î°ËÅì½¨¿Î»á¡¢ÉûÃÄÄ¹¤Î¸¶ÅÄ²íÉ§»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢ÁÏ¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅìÃÄÄ¹¤â»Ë¾åºÇÂ¿¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¡¢Áá¤¤»þ´ü¤ËËÜÂç²ñ¤ÎÈ¿¾Ê¤È¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡²ó¤Î2030Ç¯¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤¿¹ñºÝÊ¿ÏÂ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢2028Ç¯¥í¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÄÄ¹¾Þ¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÁ´°÷¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢ÃÄÄ¹¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¶â5¡¢¶ä7¡¢Æ¼12¤Ç¹ç·×24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²ó2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î18¤ò¾å²ó¤ê¡¢Åßµ¨»Ë¾åºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë5¤Ä¤â1998Ç¯Ä¹Ìî¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¥¿¥¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë