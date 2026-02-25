½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢É×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ò¸ø³«
½÷Í¥¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó MJ¡×¤Ç¡Ö¥¸¥å¥Ì¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤ò½é¸ø³«¡Ê¡Ü¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÂ©»Ò¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¤ÎÉô²°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥¸¥å¥Ì¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥¸¥å¥Ì¤¬27¥«·î¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦8Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÃª¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÃª¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¡¢Êì¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¸¥å¥Ì¤¬1ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é»£¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤¢¤ì¡¢1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢É´Æü¡Ê¥Ú¥®¥ë¡Ë½Ë¤¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¸¸å8¥«·î¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢µÞ¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬1ºÐ¤Î»Ò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â8¥«·î¤Î»Ò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ ¡£
°ìÊý¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï2012Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Î¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿ ¡£¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¸å¤Î2023Ç¯12·î¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë ¡£