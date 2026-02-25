ÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²Î¤¦ÇÛ¿®¿·¾Ï¡ªFouRTe Project¡Ö3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¡×
7¿ÍÁÈ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖFouRTe Project¡×¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼çÍ×ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸ø¼°YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿·¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎClaN Entertainment¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®Ãæ¤Ç¤¹¡£
FouRTe Project¡Ö3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¡×
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë½éÈäÏªÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¿Í¿ô¡§7¿Í½é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü½é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÈäÏª¶Ê¿ô¡§16¶Ê
FouRTe Project¤Ï¡¢ClaN Entertainment¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡Ö±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤Ï¡¢½é¤Î¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ©Àï¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÌÚÀ½´ù¤È°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¶µ¼¼¤ò¥»¥Ô¥¢Ä´¤ÇÉÁ¤¡¢¼ê½ñ¤É÷¥¿¥¤¥È¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¾±¤¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÄ°¤¤É¤³¤í
¥·¥ó¥°¥ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡§3rd¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®Àè¡§Spotify¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢LINE MUSIC ¤Û¤«
¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÊÒÁÛ¤¤¡¢Æü¾ï¤Ç½Å¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¡Ö100ËüÊ¬¤Î1°Ê²¼¤Î´ñÀ×¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ì¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë²Î»ì¹½À®¤¬¡¢Â´¶È´ü¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
À©ºî¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¥µ¥¦¥ó¥ÉÀß·×
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¡¢JUVENILEºî»ì¡§http://MEG.ME
ËÜºî¤Ï¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢JUVENILE¤È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²»Áü¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ÈåÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ë°ì¿Í¤ÇÄ°¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤â´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
½éÈäÏªÀ¸ÇÛ¿®¤È¥é¥¤¥ÖÅ¸³«
½éÈäÏªÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§FouRTe Project¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥ÖÆüÄø¡§8·î14Æü¡Ê¶â¡ËÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î17Æü¤Î1st Online LIVE¤Ç16¶Ê¤ò´°Á´ÌµÎÁÈäÏª¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢8·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎZepp DiverCity¸ø±é¤Ø¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤Ç³Ú¶Ê¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÇ®ÎÌ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹Àß·×¤Ç¤¹¡ù
ÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²Î¤¦ÇÛ¿®¿·¾Ï¡ª
FouRTe Project¡Ö3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËFouRTe Project¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç½éÈäÏªÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. FouRTe Project¤Ï²¿¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¤«¡©
7¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
Q. 2026Ç¯¤Î¥é¥¤¥ÖÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
8·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËZepp DiverCity¤Ç½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²Î¤¦ÇÛ¿®¿·¾Ï¡ªFouRTe Project¡Ö3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100ËüÊ¬¤Î1¡Ù¡× appeared first on Dtimes.