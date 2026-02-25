¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥á¥Ã¥×¥ë¡õ¥ß¥Ã¥×¥ë¤¬¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ä¡Ø¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡Ù ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡Ù¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥á¥Ã¥×¥ë¡×¤È¡Ö¥ß¥Ã¥×¥ë¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2Way¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦2¼ï¤ò¡¢24Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¡É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡É¡¡¥«¥é¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÈæ³Ó
¡¡¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä2000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡È24»þ´Ö¥á¥¤¥¯¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢´À¡¦Èé»é¡¦¿å¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤È¹â¤¤Ì©ÃåÎÏ¤Ç¡¢¤³¤¹¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤Èý¤ò1ÆüÃæ¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡Ù¤È¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥×¥ë¤È¥ß¥Ã¥×¥ë¤òÉÁ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢24»þ´ÖÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ÈËà»¤ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£´À¡¦¿å¡¦ÎÞ¤ÎÉÕÃå¤òÁÛÄê¤·¤¿»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤ÎÈý¤ÈÁÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¥±¥¢¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢Ãã¿§¤ÎÈ±¿§¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¥í¥ó¥°W¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥ê¥¥Ã¥É¡Ë¡Ù¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÀäÌ¯¤Ê¹Å¤µ¤ÈÂÀ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¡¢¤Ü¤«¤·¡¦ºÙ¡¦ÂÀ¥é¥¤¥ó¤ò¼«ºß¤ËÉÁ¤±¤ë¡£ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¶ËºÙÌÓÉ®¤Î¥ê¥¥Ã¥É¤ÏÇö¤Å¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Èý¿¬¤Þ¤Ç¼«Á³¤ÊÀºÌ©¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¥í¥ó¥°W¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ê¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë¡Ù¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤â1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£´øÈ¯À¥·¥ê¥³¥óÇÛ¹ç¤Î¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¤ÈºÙ¤µ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉÁ¤±¡¢Êø¤ì¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£ÈùÎ³»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¼«Á³Èý¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
