¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ900±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î5Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Î¤Ïº£·î12Æü°ÊÍè¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ºòÌë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÂ¿¤¤»Ø¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11»þ¤´¤í¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ç´ØÀÇÀ¯ºö¤äÂÐ³°À¯ºö¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Ê§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢È¯¸À¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤ÏÁê¾ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£