ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×ÆÃÅµ¤¬ËÜÆü25Æü¤Ëºþ¿·¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤½¤ÎÇØ·Ê
¡¡NTT¥É¥³¥â¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×¤¬¡¢ËÜÆü25Æü¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÁ¶â¤ä¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±ÇÁü¥µー¥Ó¥¹¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ê¤É¡È¥É¥³¥âMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¡É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥É¥³¥âMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¡É¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çÄ¹¤Î²£ÆâÄ÷ÌÀ»á¤«¤é¡¢ÆÃÅµ³È½¼¤ÎÁÀ¤¤¤ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çÄ¹¤Î²£ÆâÄ÷ÌÀ»á
¥É¥³¥âMAX¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×¡Ê·î³Û8448±ß¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ç¡¢·î¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÏÌµÀ©¸Â¡£²ÈÂ²³ä°ú¡Ê¤ß¤ó¤Ê¥É¥³¥â³ä¡¢3²óÀþ°Ê¾å¤Ç·î³Û1210±ß³ä°ú¡Ë¤äÄ¹´üÍøÍÑ³ä¡Ê20Ç¯°Ê¾å¤Ç·î³Û220±ß³ä°ú¡Ë¡¢d¥«ー¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¡Êd¥«ー¥É GOLD¤Ç·î³Û550±ß³ä°ú¡Ë¡¢¥É¥³¥â¸÷/home 5G¥»¥Ã¥È³ä¡Ê·î³Û1210±ß³ä°ú¡Ë¡¢¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¥»¥Ã¥È³ä¡Ê·î³Û110±ß³ä°ú¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢³ä°ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È·î³Û5148±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·î¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿ÎÌ¤¬1～3GB¤Î¾ì¹ç¤½¤Î·î¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬1500±ß³ä°ú¤Ë¡¢1GB°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï2500±ß³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè½Ò¤Î³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢·î¤Î¥Çー¥¿ÍøÍÑÎÌ¤¬1GB°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢·î³Û2648±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥¤³è¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¡Ê·î³Û1Ëü1748±ß¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢d¥«ー¥É¤ädÊ§¤¤¤Ç¤Î·èºÑ¤ÇºÇÂç10¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ»þ¡Ë¡£
¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤«¤é¤Û¤«¤ÎÎÎ°è¤ØÆÃÅµ¤ò³È½¼
¡¡¥É¥³¥âMAX¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¥íー¥ß¥ó¥°ÆÃÅµ¡×¡Ê200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇºÇÂç30GB¡¢15Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡Ë¤ä¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥àÆÃÅµ¡×¡ÊºÇÂç6¥«·î´ÖÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¡Ë¤È¡¢Æ°²è¥µー¥Ó¥¹ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖDAZN for docomo¡×¤È¡ÖNBA docomo¡×¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¥µー¥Ó¥¹ÆÃÅµ¤Ë¥É¥³¥â¥°¥ëー¥×¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤È¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢DAZN¤ÈNBA¤Î¹ç·×4¼ïÎà¤«¤é2¤ÄÁªÂò¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£DAZN for docomo
·î³Û4200±ß
¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ&¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°¡¢¥×¥íÌîµå¡¢¥êー¥°¥ï¥ó¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¸«ÊüÂê¡£ NBA docomo
·î³Û2728±ß
NBA¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£ÇÛ¿®¤¹¤ë»î¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¡£ Lemino
·î³Û1540±ß¡ÊLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
·î³Û660±ß
7200ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢À¼Í¥¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤«¤é¥³¥¢¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£
Lemino¡£¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡£7200ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢À¼Í¥¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
DAZN for docomo¤ÈNBA docomo¤Ï°ú¤Â³¤Äó¶¡¡¢Áª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤Î1¤Ä¤Ë
¡¡¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ëè·îÌµÎÁ¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢5·î¤Ë¡ÖDAZN¡×¤È¡ÖNBA¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬¼¡·î°Ê¹ß¡ÖDAZN¡×¤È¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢my docomo¤«¤é5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÊÑ¹¹¤ÎÍ½Ìó¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢6·î1Æü¤«¤é¡ÖDAZN¡×¤È¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·î¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç1¥«·î¤Î´Ö¤Ë3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Àè½Ò¤Î¾ì¹ç¡¢5·î10Æü¤Ë¡ÖNBA¡×¤«¤é¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢5·î¤Ï¡ÖDAZN¡×¤È¡ÖNBA¡×¡¢¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤ÎÏÈ¤Ï·î³ÛÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï·î³ÛÎÁ¶â¤¬ºÇ¤â°Â¤¤¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×Ê¬¤Î660±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£my docomo¤ÎÊÑ¹¹²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ëºÝ¤Ï¤½¤Î»Ý¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙÊÑ¹¹¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£Æâ»á¤Ï¡Ö3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢4¤Ä¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÀ¼¤â
¡¡2025Ç¯4·î¤Î¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×È¯É½»þ¤Ï¡¢DAZN¤Î¤ßÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤Ç¸«ÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È²£Æâ»á¤ÏÀâÌÀ¡£Äó¶¡¤«¤é8¥«·î·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î·ÀÌó¿ô¤Ï250Ëü°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î·ÀÌó¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¥É¥³¥âMAX¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²£Æâ»á¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä°Ê³°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¡£²£Æâ»á¤Ï¡¢ÁªÄêÍýÍ³¤ò¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£4¤Ä°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥³¥âMAX¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£²£Æâ»á¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ä¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Ë²ñ¤¨¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀÊ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDREAMS COME TRUE¡×¤ä¡ÖMISIA¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¾·ÂÔ¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¡õ¥¹¥Æー¥¸ÅÐÃÅ¥Ä¥¢ー¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤Ø¤Î´ÑÀï¾·ÂÔ¡¢¥×¥íÌîµå¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡×1ÎÝ¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ø¤Î´ÑÀï¾·ÂÔ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥³¥â¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ñ¥ìー¥É¡¿¥·¥çー¤ÎÍ¥Àè´Õ¾Þ·ô¤ä¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥É¥³¥â¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃÅµ¤Ïmy docomo¤«¤éÁª¤Ö·Á¤Ë¡¢SNS¤Î³èÍÑ¤â
¡¡¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â¡¢²ñ°÷Web¥µー¥Ó¥¹¡Ömy docomo¡×¤«¤é¼êÂ³¤¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¡×¤Ï¡¢·îÅÓÃæ¤ÎÊÑ¹¹¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤äÍè·î1Æü¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆÃÅµ¤Ø¤Î±þÊç¤âmy docomo¤«¤é¹Ô¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤«¤º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥×¥é¥óÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè·îmy docomo¤«¤é¼êÂ³¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤ÎÆ³Àþ¤òºî¤ë¤è¤ê¤â¥æー¥¶ー¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤ëmy docomo¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¡¢my docomo¤«¤é¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ä¡¢ÀìÍÑ¤ÎWeb¥Úー¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¶á¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ÅÄµÁ¹¸»á¤Ï¡¢¥É¥³¥âMAX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ250Ëü·ÀÌó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÇ¯´ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿300Ëü·ÀÌó¤ÎÃ£À®¤Ï³Î¼Â¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²£Æâ»á¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²áµî¤Î¡È¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡É¤ÎÄó¶¡³«»Ï»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±ÍÍ¤«¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç·ÀÌó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥É¥³¥âMAX¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£