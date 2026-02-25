¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎÂè2Àï¤Ï·ç¾ì¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡Äº¸¤Ò¤¶¤Ë°ãÏÂ´¶
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò1¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ25Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î½Ð¾ì¤Ï´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¤³¤³¿ô¥«·îº¸¤Ò¤¶¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬Ãæ¤ËºÆ¤Ó°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥±¥¬¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤éËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤Î60¡Á70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¤·¤«È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï10Æü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥¥ê¥¢¥ó¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï·èÃÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
