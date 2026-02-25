°µ´¬¥Ï¥Ã¥È¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤òPOÆÍÇË¤ËÆ³¤¤¤¿¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢¡Ö¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¡×¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë×Ç×Ê¤Î1ÅÀÌÜ¤ò´î¤Ö
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆÍÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï24Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç4¡Ý1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï2»î¹ç¹ç·×7¡Ý4¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Ç¤Î2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾¤Î23Ê¬¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥È¤òÁ°Àþ¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÈ¿Å¾¤«¤é¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë1¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Î76Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢FW¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤é2ÅÀÌÜ¡¢87Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê¤Î¥¯¥í¥¹¤òÍø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢CL¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¡ØUEFA.com¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¡×
¡¡¡Ö¡Êº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤è¤ê°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµó¤²¤¿3¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶ì¼ê¤È¤¹¤ë±¦Â¤Ç·è¤á¤¿3ÅÀÌÜ¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤¬Æ´¤ì¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·Á¤Ç·è¤á¤¿1ÅÀÌÜ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦Â¤Ç·è¤á¤¿ºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Í¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥É¥í¥°¥Ð¤¬¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¸ø¼°Àï2»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤Èï£¡¹¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎÁ°Àþ¤ÇºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ä¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Ï¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè26Àá¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Ç¤Ï3ÀïÏ¢È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï24Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç4¡Ý1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï2»î¹ç¹ç·×7¡Ý4¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾¤Î23Ê¬¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥È¤òÁ°Àþ¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÈ¿Å¾¤«¤é¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë1¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Î76Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢FW¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤é2ÅÀÌÜ¡¢87Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê¤Î¥¯¥í¥¹¤òÍø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢CL¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¡ØUEFA.com¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¡×
¡¡¡Ö¡Êº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤è¤ê°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµó¤²¤¿3¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶ì¼ê¤È¤¹¤ë±¦Â¤Ç·è¤á¤¿3ÅÀÌÜ¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤¬Æ´¤ì¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·Á¤Ç·è¤á¤¿1ÅÀÌÜ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦Â¤Ç·è¤á¤¿ºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Í¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥É¥í¥°¥Ð¤¬¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¸ø¼°Àï2»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤Èï£¡¹¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎÁ°Àþ¤ÇºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ä¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Ï¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè26Àá¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Ç¤Ï3ÀïÏ¢È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£