¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤¤¡× ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¡¡¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É¤ÇÄÉÅé¼°Åµ¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÂ¨»þÄäÀïµá¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿24Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É¤Çµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢»ÔÌ±¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥¦¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤ä»ÔÌ±¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤Ç¡¢¥¡¼¥¦¤ÎÀï»à¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÄË¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤³¤½¡¢¿¿¤Ë¤³¤ÎÀïÁè¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¶¯¤¯¡¢Âº¸·¤Î¤¢¤ë±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï24Æü¡¢¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÁÐÊý¤ËÂ¨»þ¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤ÎÄäÀï¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òÆüËÜ¤Ê¤É107¤«¹ñ¤Î»¿À®¤ÇºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èµÄ°Æ¤Ë¥í¥·¥¢¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¿Ê¹ÔÃæ¤Î¸ò¾Ä¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢°ÂÊÝÍý¤Ç¤â¿¯¹¶4Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½
¡Ö¡Ê¥í¥·¥¢¤Ï¡ËÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò±£¤ìÌ¬¤Ë¤·¤Æ¿¯Î¬ÀïÁè¤òÂ³¤±¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤Ï·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¤Ï³°¸òÅª²ò·è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¡ÖÀ¿¼Â¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
