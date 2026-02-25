¡ÚWBC¡Û½éµå¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿¿°Õ ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤¬£³Ç¯±Û¤·¤ËÃÎ¤Ã¤¿¿¿¼Â¡Ö¥ª¥ì¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À...¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡ßÃæÂ¼ÍªÊ¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹WBC2023·è¾¡ÈëÏÃ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤é¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÏÂè°ìÀ¼¡¢¤½¤¦À¼¤¬¤±¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥êÈù¾Ð¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ÖæÆÊ¿¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯¾å¥¤¥¸¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢æÆÊ¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¢¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ËÍ¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¤¥¸¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Î¥Í¥¿¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¥Í¥¿¤Î"¥³¥³¥í"¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖæÆÊ¿¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¡ÚWBC·è¾¡¤Ç½é¤á¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Û
2023Ç¯WBC·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤ÈÃæÂ¼ÍªÊ¿¡¡photo by Getty Images
¡¡£³Ç¯Á°¤ÎÂè£µ²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡Àï¡££³ÂÐ£²¤ÈÆüËÜ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÂçÃ«¤¬¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î»þ¡¢ÃæÂ¼¤É¤³¤í¤«¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ï·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤ÈÂçÃ«¤Î´Ö¤ËÄÌ¤¦°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤Ç¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤â»î¹çÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢100¡ó¤Î³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÂçÃ«¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÂçÃ«¤ÎÅê¤²¤ëµå¤òÊá¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£WBC·è¾¡¤Ç£±ÅÀº¹¤Î£¹²óÉ½¡¢¤³¤³¤ÇÃæÂ¼¤Ï½é¤á¤ÆÂçÃ«¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎæÆÊ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤Î¤¬¹ÃÈå¡ÊÂóÌé¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢·è¾¡¤Ç¤â£¹²ó¤Ï¹ÃÈå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¼ÅÄ¡ÊÁ±Â§¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØÍªÊ¿¤ÇÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤â¤½¤âÂçÃ«¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Î½ÐÎÏ¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤º¡¢¤½¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ï»î¹ç¤ÇÁÈ¤à¹ÃÈå¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î½éÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤Î£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¤³¤Î£²»î¹ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¹ÃÈå¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦µ¯ÍÑË¡¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂçÃ«¤ÈÃæÂ¼¤òÁÈ¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âð÷¤±¤ë¡£¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡Û
¡¡¤·¤«¤·¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿½à·è¾¡°Ê¹ß¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃæÂ¼¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡ÅöÆü¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂçÃ«¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·è¾¡¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÃæÂ¼¡¢¤½¤·¤ÆÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÏÂçÃ«¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê·ª»³´ÆÆÄ¤Î»×ÏÇ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¤²¤ë»þ¤Ë¤ÏÃæÂ¼¡¢¤Ç¤â¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¹ÃÈå¤ËÂå¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£¸²ó¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬£³ÂÐ£²¤È£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¡£·ª»³´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃæÂ¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂçÃ«¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÃæÂ¼¤Ë¡¢¥°¥é¥Ö¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë²¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ......¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¶Ê¤¬¤ê¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ëµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¡Ê½à¡¹·è¾¡¤Î¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤¬ÃæÂ¼¤Î¸À¤¦¡ÖæÆÊ¿¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡×¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤ÇÂçÃ«¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¤³¤¦ÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ö¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡Ù¤¬¡ØËÍ¤Îµå¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤«¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ø¤À¡¢¤À¡¢¤À¡¢Âç¾æÉ×¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç±þ¤¨¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¥ï¥±¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¿¿°Õ¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤Ï¡ÖËÍ¤Îµå¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤«¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï£¹²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤Ø¤Î½éµå¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤¬¼ó¤ò¿¶¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëð÷¤¤¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¡£
¡ÖÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î½éµå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤òÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î°Õ¿Þ¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¡¢»×¤¨¤ÐÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬Êá¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤À¤«¤é¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤¬¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¥Í¥¿¤Î"¥³¥³¥í"¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÂçÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¥ª¥ì¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À......¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥Í¥¿¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£