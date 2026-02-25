ÅÁ¤ï¤ëÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤È¤Ï¡¡¶¦´¶¤ä¶Ã¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¡¡Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡÷µþÅÔ»ÔÎ©¿¼ÁðÃæ³Ø¹»
»°Âð¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¥È¥é¥¤¡£ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ìÍÑ»æ¤Ë¸þ¤«¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á
¡¡¿Íµ¤¤ÎËÜ¤ÎÃø¼Ô¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÆÃÊÌ¼ø¶È¤òÆÏ¤±¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÉ½ñ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¥ª¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Ã¥È¡×¡£Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¡¢µþÅÔ»ÔÎ©¿¼ÁðÃæ³Ø¹»¤òË¬¤Í¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡©¡¡Âç¿Í¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¼ø¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦ÃæÄÅ³¤Ëã»Ò¡¡¼Ì¿¿¡¦¼óÆ£´´É×¡Ë
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¡Ø¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤Ï²¿¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃøºîÂ¿¿ô¡£¶áÃø¡Ø¹Í»¡¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡¡ºÙ¤«¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë
¡¡¿Þ½ñ°Ñ°÷¤ÈÄ°¹Ö´õË¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤ÄÁ¤·¤¤¿¦¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ä¿Þ½ñ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤«¤éÆÉ¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤ÎËÜ¤Ç½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¡¢ËÜ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆÉ¤à¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡×¡£½ÉÂê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Í³¸¦µæ¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¤È¸À¤¨¤ë¡ÖÆñÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ø¶È¤Ï¡¢»°Âð¤µ¤ó¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯¡×¡£¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤ê¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¸ì×Ã¡Ê¤´¤¤¡ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¡ØºÙÊ¬²½¡Ù¤ÎÎÏ¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤È¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¯¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¢þ¶ÊÌÜ¤¬ºÇ¹â¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê°áÁõ¤ä¤³¤ó¤ÊÈ±·Á¤¬¥¹¥Æ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿Êý¤¬¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤¬¤è¤ê¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¡ÖËÜ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡Ù¡Ø¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿´¤Ò¤«¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¥á¥â¤Ëµ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¼¡×¡áÍýÍ³¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤ë¤È½ñ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»°Âð¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤¤¤¤¤Ê¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ø¶¦´¶¡Ù¤«¡Ø¶Ã¤¡Ù¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤ÈÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡Ù¤Î¤¬¶¦´¶¤«¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤À¤«¤é¡Ù¡£¡Ø¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡Ù¤Î¤¬¶Ã¤¤«¤é¤Ê¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»×¹Í²óÏ©¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¤Ê¤¼¡Ù¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡£¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë³ÆÈÉ¤ò²ó¤ë»°Âð¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤È¤á¡×¤Î¥³¥Ä¡¡ÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤á¡×¤À¡£¡Ö¤½¤ÎÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È¡¢´Ê·é¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È»°Âð¤µ¤ó¡£
¡¡¤Ò¤ÈÄÌ¤êÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤ËÁª¤Ó»ý»²¤·¤¿ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Âð¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤·¤¿»°¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¥×¥ê¥ó¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¾®ÀâÈÇ¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ Íº±ÑÇò½ñ ºù¡Ù¡¢°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ä¡Ä¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁª½ñ¤Ë¡¢»°Âð¤µ¤ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡3¡¢4¿Í¤´¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢£±¿Í¤¬ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡±§º´¸«¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¿ä¤·¡¢Ç³¤æ¡Ù¤òÁª¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ä¤·¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤ß¤«¤³Ãø¡Ë¤ò¡ÖÃê¾ÝÅª¤ÊÂêÌ¾¤È²«¿§¤¤É½»æ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤äÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ë¡Ö¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÀõ¤Ï¤«¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¯¤«¤òº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ò¸«¼é¤ë»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó
¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¼èºà¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¼ýÍÆ½ê¡Ê¥é¡¼¥²¥ê¡Ë¤«¤éÍè¤¿°ä½ñ¡Ù¡ÊÊÕ¸«¤¸¤å¤óÃø¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Î¥Î¥Ù¥é¥¤¥ººîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡ÖºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ØÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÎÇÐ¶ç¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¿Í¤Î¹Í¤¨¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»°Âð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£Æ±¤¸ËÜ¤Ç¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶ÁÛ¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢»ä¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç²èÁü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËÜ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡ÖÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡£»°Âð¤µ¤ó¤Î¼ø¶È¤ËÄ°¤Æþ¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤ÁÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ä
¶áÆ£¹ÈÍÕ¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ï¤¢¤é¤¹¤¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤ò¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤¯·¡¤ë¤ÈÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
»³ÅÄÎ¶¥Î²ð¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤¤¤Ç¤ëËÜ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×