¡Ö°ìÊ¬¾´ý¤Î¿ÀÍÍ¡×¡¢¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤³¤È²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡ª
1·î22Æü¤Ë¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤³¤È²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤¬86ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ý»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¡¢µÏ¿¤ò»ý¤ÄÄ¶°ìÎ®¤À¡£º£²ó¤Ï²ÃÆ£¶åÃÊ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
²ÃÆ£¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¤¹¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¡Ö°ìÊ¬¾´ý¤Î¿ÀÍÍ¡×¤À¤í¤¦¡£¾´ý³¦¤Ç¤ÏÁá»Ø¤·´ýÀï¤ò½ü¤¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ý¤Á»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï°ìÊ¬°ÊÆâ¤ËÃå¼ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë(¤¤¤ï¤æ¤ëÉÃÆÉ¤ß)¡£Ä¹¹ÍÇÉ¤Î²ÃÆ£¤Ï½øÈ×¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»þ´Ö¤ò»È¤¦¡£Á´À¹´ü¤Î´ýÉè¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç6»þ´Ö¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ê¤ÎÆÉ¤á¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÃÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÃå¼ê¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤æ¤¨¤Ë»þ´Ö¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¦´ý»Î¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢²ÃÆ£¤Ï»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ìÊ¬¾´ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¶¯¤¤¡£»þ´ÖÀÕ¤á¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Î´ý»Î¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ø¤·¼ê¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¾ï¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤³¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£°ìÊ¬¾´ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âµÏ¿·¸¤Ë¡Ö¤¢¤È²¿Ê¬¡©¡×¤È»Ä¤ê»þ´Ö¤òÊ¹¤¯ÊÊ¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä¹¹ÍÇÉ¤Ï»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Áá»Ø¤·¤Ï¶ì¼ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏµÕ¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼ê¤¬ÆÉ¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿Æüº¢¤«¤é°ìÊ¬¾´ý¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢30ÉÃ¾´ý¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¾´ý³¦¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤ÎÄ¹¤¤Áá»Ø¤·Àï¤Ç¤¢¤ëNHKÇÕ¾´ý¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï±©À¸Á±¼£¶åÃÊ(11²ó)¡¢Âç»³¹¯À²½½¸ÞÀ¤Ì¾¿Í(8²ó)¤Ë¼¡¤°¡¢7²ó¤ÎÍ¥¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤âÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤â»þ´Ö¤¬ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤«¤é¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÎÂçÄ¹¹Í¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤òÂ¿¤¯»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï´ý»Î¤Î¿©»ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ç¤Ï´Ý»³Ãéµ×¶åÃÊ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤â¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂçÎÌ¤Î¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸µÁÄ¤Ï²ÃÆ£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£60Âå¤ò²á¤®¤Æ¤âÃë¡¢Ìë¤È¤â¤Ë¤¦¤Ê½Å¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿©Íß¤Ï¿ê¤¨¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂçÎÌ¤Î¥ß¥«¥ó¤òÍê¤ß¡¢ÂÐ¶ÉÁê¼ê¤âÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎòÂåºÇÄ¹¤Î¸½Ìò´ü´Ö¡¢ºÇÂ¿ÂÐ¶É¿ô¤ò¸Ø¤ë²ÃÆ£¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤âµÙ¾ì¤äÉÔÀïÇÔ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂÎÎÏ¤È·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤³¤Î¿©Íß¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
²ÃÆ£¤¬Ì¾¿Í¤òÃ¥¼è¤·¤¿Âè40´üÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾¿ÍÀï¤ÏÄÌ¾ï¡¢4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂè7¶É¤¬6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï3¾¡3ÇÔ¡¢2ÀéÆü¼ê1»ý¾´ý¤Ç10¶ÉÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀéÆü¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¨Æü»Ø¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤ÏÆü¤ò²þ¤á¤ÆÂÐ¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª¶É¤Ï7·îËö¤È¡¢4¥ö·î¶á¤¯¤ËÅÏ¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Ç¡¢Ì¾¿Í½éÄ©Àï¤ÎÂè19´ü¤«¤é¡¢21Ç¯±Û¤·¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÇ½ª¶É¤Ç¤â¡¢°ìÊ¬¾´ý¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¶Ì¤òÂ¨µÍ¤ß¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤Ç¤ÏÂè5´ü±Ã²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Î¡¢2»ý¾´ý1ÀéÆü¼ê¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤ë¡£
²ÃÆ£¤ÏÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤âÃë¿©µÙ·ÆÃæ¤Ë»Ø¤¹¿·¼ê¤òÈäÏª¤·¡¢Æ£°æ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤²ÃÆ£¡£ËÀ¶ä¤ÈÌðÁÒ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë½Å¸ü¤ÊµïÈô¼ÖÅÞ¤À¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶É¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ðº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿´ýÉè¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£ÆÃ¤Ë¾ÃÈñ»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ìÊ¬¾´ý¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Î¤¹¤´¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áÅÏÉôÁÔÂç
