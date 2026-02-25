±©·îÈï¹ð¤Î·ÀÌó²ò½ü¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¼Õºá¡ÖÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò¡×¡¡»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç²þ¤á¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.295¡¢31°ÂÂÇ¡¢17ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï277»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.243¡¢98°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢51ÅðÎÝ¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1·î28Æü¡¢±©·îÈï¹ð¤Ï¤¬°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë