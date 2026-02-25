¤¤¤¸¤á¤Ç²õ¤ì¤¿¿´¡¢¥È¥¤¥ì¤¬Í£°ì¤Î°ÂÁ´´ðÃÏ¤Ë¡¡PTSDÉé¤Ã¤¿17ºÐ¤¬Ê¡»ã¤ÎÆ»¤Ø
¸½ºß¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»3Ç¯¤Î°ËÅìÉñºù¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¤è¤ë¡È¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡É¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤Ë¤é¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±Âç»ö¤Ê¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿¼¤¤½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä²á¸ÆµÛ¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉñºù¤µ¤ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Ç¤¤¤¸¤á·Ð¸³¼Ô¤¬¸òÎ®¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÉûÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢º£½Õ¿Ê³Ø¤¹¤ëÂç³Ø¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ã¤ò³Ø¤ÖÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¬Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤³ëÆ£¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦½Â°æÅ¯Ìé¡Ë
¡üË½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»1Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤ËÆþ¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËà»¤¤¬Â¿¾¯¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¾µ¡¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌA»Ò¤«¤é¡¢¤Ë¤é¤Þ¤ì¤ë¡¢ÇÛÉÛÊª¤ò»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿´¤Ë¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï10·î¾å½Ü¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È»ä¤Î´ª°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¡È¤¤¤¸¤á¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ë½ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
10·îËö¤Ë¤Ï¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¼Â½¬¤ÇÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿ÃåÊª¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢11·î¾å½Ü¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤â¶¯¤¯¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ø¶È´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¡¢A»Ò¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
³Ø¹»Â¦¤Ï¶µ°÷¤òÊ£¿ô¤Ä¤±¤ÆÅÐ¹»¤òÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
11·î10Æü¡¢Ã´Ç¤¤È³ØÇ¯¼çÇ¤¤¬¡¢A»Ò¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¡£¤·¤«¤··ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÁÐÊý¤¬ÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È»ä¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A»Ò¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÆü¤«¤éA»Ò¤ÏÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬Èà½÷¤òÄÉ¤¤¤³¤ó¤À¤È¤¤¤¦±½¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ÈÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿
Éñºù¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ°÷¤¿¤Á¤«¤é¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊA»Ò¤Ï¡Ë¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÎÏ¤¬°¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤¸¤á¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾õ¶·¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï³ØÇ¯Ëö¡¢A»Ò¤¬Å¾¹»¤¹¤ë¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÞ¤Ë¡Ø¤¤¤¸¤á¤ÈÇ§¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¶µÆ¬¤Î½Ð¿È¹â¹»¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¡È¸åÇÚ¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÊ¹¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊì¿Æ¡Ë
¡ü¾ðÊó¤«¤é³°¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡Ö°ÂÁ´´ðÃÏ¡×¤Ë
Ãæ³Ø3Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢ÊÌ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
Éñºù¤µ¤ó¤ÏÂÎ°éº×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¶¦Í¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ËÅì¤µ¤ó¤À¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¶ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÂå¤ï¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿áÁÕ³ÚÉô¤ÇÆ±¤¸³Ú´ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿B»Ò¤â¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤¬²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢Éô³è¤ÎÎý½¬¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸òÂå¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏB»Ò¤À¤±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Îý½¬¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÜÌä¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Éñºù¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤è¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î°ÂÁ´´ðÃÏ¤Ç¤·¤¿¡×
Éô³è¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢30¡Á40Ê¬¤³¤â¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÜº÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ü¸åÇÚ¤«¤é¡Ö¶»¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ëÅÅÏÃ
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÇÚÉô°÷¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸²½º×¤Î¥¯¥é¥¹¼Ì¿¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾×·â¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î²ñÏÃ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍâÆü¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¶¤Ë¡¢Éñºù¤µ¤ó¤ÏÉô³è¤ò¼¤á¤¿¡£¸ÜÌä¤Ë²¿ÅÙ¤âº©´ê¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢Éñºù¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¹â¹»¤ØÆâÉô¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÄÌ¿®À©¹â¹»¤ØÅ¾¹»¤·¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë¡Ö°ñ¾ë¸©¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÉûÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤ÇÇº¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£»ä¤¬²¿¤«¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÈ¯Ã£¤ÎÆÃÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ê¡»ã¤òÀì¹¶¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾Íè¤Ï¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¡¼¥«¡¼¡ÊSSW¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÊó¹ð½ñ¤ÏÌ¤´°À®¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò¿½ÀÁÃæ
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤ÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯12·î¤ËÊó¹ð½ñ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï2025Ç¯3·î¡¢¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ïº£Ç¯3·îÃæ¤Ë´°À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£