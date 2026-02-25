¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢6¤Ä¤Î»Ø¸þÀ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ó¥Þ¥¤¥¯¡ÖDMW-DMS1¡×¡£32bit¥Õ¥íー¥ÈÂÐ±þ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ó¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡ÖDMW-DMS1¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢LUMIX¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ó¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡ÖDMW-DMS1¡×¤ò3·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´¤48,000±ßÁ°¸å¡£
¥«¥á¥é¤Î¥Û¥Ã¥È¥·¥åー¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ó¥Þ¥¤¥¯¡£²»¼Á¤ò½Å»ë¤·¡¢Âç¸ý·Â¤Î10mm·Â¥Þ¥¤¥¯¥¢¥ì¥¤¤ò4´ðÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯ÁÇ»Ò¤Ë¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¤ÈÏ¿²»ÉÊ¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤´ÉÍý´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ä¥¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯ÁÇ»Ò¤ò³èÍÑ¤·¡¢6¤Ä¤Î»Ø¸þÀ¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Á°ÊýÃ±°ì»Ø¸þÀ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¢Á°ÊýÄ¶»Ø¸þÀ¡¢¸åÊýÄ¶»Ø¸þÀ¡¢Á°¸åÄ¶»Ø¸þÀ¤òÍÑ°Õ¡£
±ß·ÁÉôÊ¬¤ÎÃæ¤Ë4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯ÁÇ»Ò¤òÅÐºÜ
Îã¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª±éÁÕ¤Ê¤É¤òÏ¿²»¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Á°Êý¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢Î×¾ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ì¥ª¡×¡¢È¯É½²ñ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¤è¤ê¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥Æ¥ì¥ª¡×¡¢Vlog»£±Æ¤Ê¤É¤Ç³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¼Ô¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢º¸±¦¤äÁ°Êý¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸åÊý¤Î²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¡Ö¸åÊýÄ¶»Ø¸þÀ¡×¡¢»£±Æ¼Ô¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ°Êý¤È¸åÊý¤Î²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¡ÖÁ°¸åÄ¶»Ø¸þÀ¡×¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥âー¥É¤¬Áª¤Ù¤ë¡£
¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤ÏÆÈÎ©¤·¤ÆÇØÌÌ¤ËÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂòÃæ¤Î¥âー¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬¸÷¤ë¡£µ±ÅÙÄ´À°¤â3ÃÊ³¬ÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£¿¼¤¤¥á¥Ë¥åー¤ËÀø¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍÆ°×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£½é¿´¼Ô¥æー¥¶ー¤Ç¤â»Ø¸þÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤É¤Î»Ø¸þÀ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4´ð¤Î¥Þ¥¤¥¯ÁÇ»Ò¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò²ð¤·¤ÆãþÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¹½Â¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶Æ°¥Î¥¤¥º¤òÍÞÀ©¡£É÷»¨²»¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¹¥¯¥êー¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ç¥å¥¢¥ëAD¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¹¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿32bit¥Õ¥íー¥ÈÏ¿²»¤â²ÄÇ½¡£120dB SPL¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂÑ²»°µÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÂç²»ÎÌ´Ä¶¤Ç¤â²»¤ÎÏÄ¤òÍÞ¤¨¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥íー¥ÈÏ¿²»¤ò³è¤«¤·¤¿¿·Êý¼°¤ÎÉ÷²»¥¥ã¥ó¥»¥éー¤âÅÐºÜ¡£ÌÜÉ¸¤Î²»¤ò°µ½Ì¤»¤º¡¢É÷»¨²»¤òÍÞ°µ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â²»¼Á¤ÊÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀßÄê¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë»£¤êÆ¨¤·¤ÎËÉ»ß¤ä¡¢´Ä¶²»¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ï¿²»¥âー¥É¤âÅÐºÜ¡£4ch¥ªー¥Ç¥£¥ªµÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ch3¤È4¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤È¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê²»À¼¤ò³Î¼Â¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢32bit¥Õ¥íー¥ÈÏ¿²»¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ï¿²»¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢DC-S1M2¡¢S1M2ES¡¢S1RM2¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥·¥åーÀÜÂ³¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹¤ò¼Â¸½¡£ãþÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó73.7¡ß45¡ß63.7mm¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó100g¡£ÀìÍÑ¥Ýー¥Á¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥¦¥¤¥ó¥É¥¹¥¯¥êー¥ó¤âÉÕÂ°
DC-S1M2¡¢DC-S1M2E¡¢SC-S1RM2¡¢DC-S5M2¡¢DC-S5M2X¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DMW-DMS1¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£DC-GH7¡¢DC-G9M2ÂÐ±þ¤Î¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡£¤³¤Î¿·¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖLUMIX Flow¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó1.5¤Îµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î26Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCP+2026¡×¤ÎLUMIX¥Öー¥¹¤Ë¡¢DMW-DMS1¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¡£¥Ç¥â¥³ー¥Êー¤Ç¡¢Âç¸ý·Â¥Þ¥¤¥¯ÁÇ»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ä¡¢»Ø¸þÀ¤ÎÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£DMW-DMS1¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥Èー¥¯¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏLUMIX¥Öー¥¹¤Î¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó
¥¢¥×¥ê¡ÖLUMIX Flow¡×¡¢S¥·¥êー¥º¥Ü¥Ç¥£¡¢S¥·¥êー¥º¥ì¥ó¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÅ»ß²è¤ÈÆ°²è»£±ÆÀÇ½¸þ¾å¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â3·î10Æü10»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
LUMIX Flow¤Ï¥Ðー¥¸¥ç¥ó1.5¤Ë¤Ê¤ê¡¢S¥·¥êー¥º¥Ü¥Ç¥£¤ÈS¥·¥êー¥º¥ì¥ó¥º¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢LUMIX Flow¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¡£¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ーÂ¦¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥ÈÁªÂò¡¢¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ë²»À¼¤òÄÌ¿®¤·¡¢ºÆÀ¸»þ¤Ë¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é²»À¼ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
»£±ÆÊä½õµ¡Ç½¤â¶¯²½¡£LUTÁªÂò¡¢¥Õ¥ìー¥àÉ½¼¨¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¡¢¥¢¥×¥êÂ¦¤«¤éÁàºî²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏDC-S1RM2/S1M2/S1M2E/S5M2X¡£GH7¤ÎÂÐ±þ¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡£
S¥·¥êー¥º¥ì¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥ê¥ó¥°²½¤ËÂÐ±þ(AF»þ)¡£S¥·¥êー¥º¥Ü¥Ç¥£
DC-S1M2 Ver.1.4
DC-S1M2E Ver.1.4
DC-S1RM2 Ver.1.5
DC-S5M2 Ver.3.7
DC-S5M2X Ver.2.7
DC-S9 Ver.1.9 S¥·¥êー¥º¥ì¥ó¥º
S-R1635 Ver.2.0
S-E2470 Ver.2.0
S-R70200 Ver.2.0
S-E70200 Ver.2.0