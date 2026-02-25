¼«Ì±¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§ÍÆÇ§¡¡¡ÖÀïÆ®Ãæ¤Î¹ñ¡×¤âÂÐ¾ÝÍ¾ÃÏ
¡¡¼«Ì±ÅÞ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Ï25Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¥ë¡¼¥ë´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À°Æ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£3·î¾å½Ü¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£Äó¸À°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¸î±Ò´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§ÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¡Ö¸½¤ËÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¹ñ¡×¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤âÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¡£Í¢½Ð¤Î²ÄÈÝ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤Ç¿³ºº¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÄó¸À¤ò´ð¤Ë¡¢º£½Õ¤Ë¤âËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò²þÄê¤·¡¢Í¢½Ð¤òÈóÀïÆ®ÌÜÅª¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡Ö5Îà·¿¡×¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£ÌîÅÞ¤ÏÀïÆ®Ãæ¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤âÀ¯¼£È½ÃÇ¤ÇÇ§¤áÆÀ¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äó¸À°Æ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò»¦½ý¡¢ÇË²õÇ½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÉð´ï¡×¤È¡ÖÈóÉð´ï¡×¤ËÊ¬Îà¡£Éð´ï¤ÎÍ¢½ÐÀè¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÈëÌ©ÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¡¦µ»½Ñ°ÜÅ¾¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡£ÀïÆ®Ãæ¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¡Ö¸¶Â§ÉÔ²Ä¡×¤È¤¹¤ë¤¬¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÊÝ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤ÏÎã³°¤È¤¹¤ë¡£ËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤Ê¤É¤ÎÈóÉð´ï¤ÏÍ¢½ÐÀè¤ËÀ©Ìó¤òÀß¤±¤Ê¤¤¡£