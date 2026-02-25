¡Ö±¿Å¾¤¹¤²¤§¡×¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤ËÇú²»¤ÎTOYOTA¼Ö¤¬¹ßÎ× ¡È¤ÉÇÉ¼ê¡õ°µ´¬¡É¤Î¥É¥é¥Æ¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê2·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÇú²»¡É¤ÎTOYOTA¼Ö¡Ö°µ´¬¥É¥é¥Æ¥¯¡×
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÇú²»¤È¥¿¥¤¥ä¤¬¾Æ¤±¤ëÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤ÎÈÂÆþ¸ý¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡£¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤Ç·ã¤·¤¤Çò±ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÇú²»¤Ç¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¡¼¥ó¡×¤ò·è¤á¤ë°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±¿Å¾¤¦¤á¡¼¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëAJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÂç²ñ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏAJ¤æ¤«¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤ÎWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÃæÍ¸¿¿Êå¤ä¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ë¡¼¥É¤é¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿AJ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¤â¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎCM¥Ñ¥ó¥¯¤À¡£¥Ñ¥ó¥¯¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¡¢Çú²»¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥êXSE¡×¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NASCAR¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ê23XI¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¡£¥×¥í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥É¥é¥Æ¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¼Ö¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢Áë¤«¤éÇç¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¡¢¾åµ¡·ù¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¶¦±é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÇú²»¡×¡ÖNASCAR¤ä¤ó¡×¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¡¼¥ó¡×¡Ö±¿Å¾¤¹¤²¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¤È¡¢ËÜ¿¦¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤¬¡¢AJ¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë