¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¬¥¯¥ß¥«¼èºàÈÉ¤Î³ØÀ¸µ¼Ô¤ÇÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø3Ç¯¤Î¡Ö¤æ¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£²¿¼Ò¤â¤Î´ë¶È¸¦µæ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³¤ò²¿¤È½ñ¤±¤Ð¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡©¡×¤Ê¤É´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤È¤Ð¤«¤ê³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¡£Âç³ØÀ¸³è¤â¤Þ¤À2Ç¯È¾¤Ç¥¬¥¯¥Á¥«¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ê¡²¬È¯¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¤³¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥Ù¥¬¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤µ¤ó¤ÎÊ¡²¬ËÜ¼Ò¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¿Í»ö¼¼¤ÇºÎÍÑ¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ÌîÆ·¤µ¤ó¤ÈEC±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ·¼ÂÀ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥¤¥ó»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖLOWYA¡Ê¥í¥¦¥ä¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁÏ¶È¤Ï2004Ç¯¡£ÂåÉ½¤ÎÉâ¾ëÃÒÏÂ¤µ¤ó¤ÏÅö½é¤«¤éEC¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È»þ¤Î¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯¡ÊLow Price¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éLOWYA¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼«¼Ò¤Ç´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿¦¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤âÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÁ°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡²¬Å¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î²È¶ñ²°¤µ¤ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î¤ªÅ¹¤È¤É¤³¤«Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£³Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤È¤â¤ÈECÀìÇä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ¿¨¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÇã¤¨¤ë¡Ù¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×LOWYA¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡²¬Å¹¤ÎÅ¹Æâ¡ÊÄó¶¡:¥Ù¥¬¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Îµ¨Àá´¶¤äÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê´¶¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ECÀìÇä¤Îº¢¤Ï¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»¨²ß¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÌÜ°Ü¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤ËLOWYAÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÌîÆ·¤µ¤ó
SNS¤Î³èÍÑË¡¤Ë¤â¡ÖLOWYA¡×¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡Ç½À¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¾¦ÉÊ´ë²è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬Æþ¤ë¤È¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¤Ë¶¦Í¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡×
°ì¤Ä¤º¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º£¤Î¡ÖLOWYA¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö°ì¤Ä¤º¤Ä¤ÎÏÃ¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ê¤éµÕ¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡Ù¤È»×¤¤¡¢Æþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤«¤ä¤ì¤ÐÌ¤Íè¤ËÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½À¤Ï¶¹¤á¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
»ä¤Ï¼«Ê¬¤ò¤É¤¦Âç¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¡×¤È²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ð¸³¡£¤½¤³¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¡¢¤É¤¦³Ø¤ó¤À¤«¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ç½ñ¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ·¼ÂÀ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ó
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Áü¤È¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤â°Õ³°¤ÈÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Íè¤ÎÀµ²ò¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â³¦¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤¬À°Íý¤Ç¤¡¢¶½Ì£¤âÁªÊÌ¤Ç¤¤Æ¡¢¶È³¦¸¦µæ¤¬¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤ÎµÕ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê¥±¥¢¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤ä¤â¤ä¤¬Á´¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½¢³è¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹Âç¤¤ÊºàÎÁ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Îµ¤ÉÕ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½¢³è¤Ç²ñ¤Ã¤¿ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤ò¡Ö²ñ¼Ò¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Áê¼ê¤ò²ñ¼Ò¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤¦µ¼Ô
¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¿Í¡×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤Î¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
³Ìî¤µ¤ó¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤â³ØÀ¸»þÂå¤ä½¢³è¡¢Æþ¼Ò¸å¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLOWYA¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Î»Ñ¡£
º£²ó¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤Ë²¿¤ò¤É¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¢³è¤È¤Ï²¿¤«¡£¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÊª¸ì¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¿¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤À¤±¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½¢³è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬½¢³è¤ÇÇº¤à³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOWYA¡×¤ÎÊ¡²¬¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö¶åÂç°ËÅÔÅ¹¡×¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡²¬Å¹¡×¡£»ä¤Î¤ªÁ¦¤á¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤ÎÀöºÞ¤Ç¤âË¢Î©¤Ä¾å¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÉô²°¤Î°ì³Ñ¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªLOWYA¶åÂç°ËÅÔÅ¹¡ÊÄó¶¡:¥Ù¥¬¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
