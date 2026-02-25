¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×VOGUE»ï¥«¥Ð¡¼¾þ¤ê´¶·ã
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖVOGUE JAPAN¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜ¤¬È¯¿®¤¹¤ëÈþ¤äÁÏÂ¤À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë28ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï4·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÉ½»æ²èÁü¤ä·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤·¡¡VOGUE JAPAN¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö2¡¿28È¯Çä¤Ç¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£