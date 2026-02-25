·§ËÜ¸©ÏÂ¿åÄ® ¿·¤¿¤Ë7°æ¸Í¤ÇÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡ËÌÜÉ¸ÃÍÄ¶²á¡¡¸©¡Ö°æ¸Í¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×
·§ËÜ¸©ÏÂ¿åÄ®¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é¹ñ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª(PFAS)¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Ï¼þÊÕ¤Î7¤«½ê¤Î°æ¸Í¤«¤é¤â¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¡Ê50ng/l¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2·î12Æü¡¢ÏÂ¿åÄ®²¼ÄÅ¸¶¤ÎÃæ°æÀîÍ¯¿å¤«¤é¹ñ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ÎPFOS¤ÈPFOA¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2·î13Æü¤«¤éÈ¾·Â500m¤Ë¤¢¤ë41¤Î°æ¸Í¤òÄÉ²Ã¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢7¤«½ê¤Î°æ¸Í¤Ç¹ñ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÌÜÉ¸ÃÍ¤Î2ÇÜ¤ÎÃÍ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°æ¸Í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï°æ¸Í¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
