¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥½¥íÎòÂå1°ÌµÏ¿¹¹¿·V23¡¡M!LK¿·¶Ê¤¬¼«¸ÊºÇ¹â2°Ì¡¡¡áLOVE¤Ï½éTOP5¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¾å°ÌÆ°¸þ¡Û
¡¡26/3/2ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1017.4Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ8.9¡ó¸º¡Ë¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×¤ò23½µ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Ûº£½µ¤â¥ß¥»¥¹ÆÈÁö¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢M!LK¡¢¥¤¥³¥é¥Ö¤¬µÞ¿
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤â½éÅÐ¾ì¤«¤é23½µÏ¢Â³¤Ç1000Ëü²óÄ¶¤¨¡£¡Ö½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨Ï¢Â³½µ¿ô¡×µÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Î»ý¤ÄÎòÂå3°ÌµÏ¿¤ª¤è¤Ó¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò23½µ¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3²¯9738.2Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡M!LK¤Ï2·î18Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î2¶Ê¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±»þTOP3Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°½µ5°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤¬3¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ÇµÏ¿¤·¤¿3°Ì¡Ê25/12/8ÉÕ¤Û¤«¡Ë¤òÈ´¤¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï2·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤â¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë930.3Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ25.5¡óÁý¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1671.5Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2½µÏ¢Â³3°Ì¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô905.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ7.3¡óÁý¡Ë¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£¿·¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë½µ´ÖºÆÀ¸¿ô900Ëü²óÄ¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì17½µÌÜ¤ÇÄÌ»»5²óÌÜ¤ÎTOP3Æþ¤ê¡¢ÄÌ»»13²óÌÜ¤ÎTOP5Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯1961.7Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¡Ölulu.¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô835.9Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ10.4¡ó¸º¡Ë¡£6½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò6847.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï¡áLOVE¤Î¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¡Ê2·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Á°ºî¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê25Ç¯9·î7ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÇµÏ¿¤·¤¿½µ´Ö9°Ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½é¤ÎTOP5Æþ¤ê¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô723.4Ëü²ó¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Î½µ´Ö517.9Ëü²ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìî¸ý°á¿¥¤Èº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢4·î1ÆüÈ¯Çä¤Î20th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡£Áá¤¯¤â2·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤·¡¢Íâ17Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£4·î18¡¦19Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2Days¡¢6·î20¡¦21Æü¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì2Days¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥³¥é¥Ö¡É¤¬¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡6°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤Ï¡¢2·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿King Gnu¤Î¡ÖAIZO¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô705.7Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ9.1¡ó¸º¡Ë¡£6½µÏ¢Â³¤ÇTOP10¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò5945.9Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤ÏHANA¤Î¡ÖBlue Jeans¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô615.9Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ2.6¡ó¸º¡Ë¡£½éÅÐ¾ì¤«¤é32½µÏ¢Â³¤ÇTOP10¡Ê9½µÏ¢Â³1°Ì¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤Ç2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯6195.7Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9°Ì¡ÊÁ°½µ8°Ì¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô589.1Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ3.0¡ó¸º¡Ë¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3²¯1795.7Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡8°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô609.4Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ2.1¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì98½µÌÜ¡ÊÌó1Ç¯10¥ö·î¡Ë¤ÇÄÌ»»96²óÌÜ¤ÎTOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò8²¯9723.3Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡10°Ì¤ÏÝ¯ºä46¤Î¿·¶Ê¡ÖThe growing up train¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô530.7Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ33.4¡óÁý¡Ë¤¬Á°½µ20°Ì¤«¤é10¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÅÐ¾ì2½µÌÜ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£Æó´üÀ¸¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¤¬6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStart over¡ª¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢3·î11ÆüÈ¯Çä¤Î14th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡£2·î12Æü¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4·î11¡¦12Æü¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì2Days¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù½Ð±é¸ú²Ì¤ÇÁ°½µÈæÌó800Ëü²óÁý¤ÎµÞ¿
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ïº£½µ¤âMrs. GREEN APPLE¤¬ÉÔÆ°¤Î1°Ì¡£ºÇÂ¿34¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï7137.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ2.6¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤Îback number¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô26¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ý1¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4528.4Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ4.5¡ó¸º¡Ë¡£3°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÎHANA¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô11¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Þ0¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï3635.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ4.0¡ó¸º¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë¤ä¤ä¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô17¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü2¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæÌó800Ëü²óÁý¡Ê37.0¡óÁý¡Ë¤Î2945.3Ëü²ó¤ËµÞ¿¤·¤¿¡£2·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£´ë²è¡Ö´¨ÃæTAKE¡×¤ËÄ©Àï¡£¶Ë´¨¤Î¸Ð¤ËÈ¾¿È¿»¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡ÖSAD SONG¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ç¡ÖSAD SONG¡×¤ÏÁ°½µÈæ1.8ÇÜ¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô493.1Ëü²ó¤Ç12°Ì¡ÊÁ°½µ43°Ì¡Ë¤ËµÞ¾å¾º¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿17¶ÊÃæ16¶Ê¤¬Á°½µÈæÁý¤òµÏ¿¤¹¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô15¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Þ0¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï2836.7Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ6.6¡ó¸º¡Ë¡£6°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤ÎM!LK¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¤È¤ª¤ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î2¶Ê¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô900Ëü²ó¤òÄ¶¤¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÁíºÆÀ¸¿ô¤¬Á°½µÈæÌó500Ëü²óÁý¡Ê24.6¡óÁý¡Ë¤Î2523.0Ëü²ó¤ËµÞÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤¬¹¥Ä´¤Î=LOVE¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô5¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæ2.1ÇÜ¤Î1320.3Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ114.8¡óÁý¡Ë¤òµÏ¿¡£ÁíºÆÀ¸¿ôTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£½éÅÐ¾ì¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡¡Travis Japan¤Î¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¡Ê2·î16ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬24°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê¤·¤á¤«¤±¡¦¤ê¤å¤¦¤ä¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡£¡ÈÇò¤È¹õ¡É¡ÈÉ½¤ÈÎ¢¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤ä¡¢´Ø·¸À¤ÎÉ½¤Ë¸«¤¨¤ë´é¤ÈÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£4·î15Æü¤Ë¤Ï2ËçÌÜ¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Í¥Î¤¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×»Ë¾å3ÁÈÌÜ¡¢¥½¥í½é¤ÎÎßÀÑ10²¯²óÄ¶¤¨
¡¡Í¥Î¤¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê2020Ç¯10·î25ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ëÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶¤¨¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬10²¯85.8Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇË¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢YOASOBI¤¬¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î2¶Ê¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å¤Ç¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï2021Ç¯ÅÙ¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¢ÎòÂå1°ÌµÏ¿¹¹¿·¡¡ÄÌ»»30ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡Ê2024Ç¯7·î3ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯31.4Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨¤ÏÄÌ»»30ºîÌÜ¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÎòÂå1°Ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ôµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï2024¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£À©ºîÅö½é¤«¤é¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤âºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡Á2026 winter version¡Á¡Ù¤¬º£Âç²ñ¤ÎÊüÁ÷¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤Ç½é¤ÎÎßÀÑ6²¯²óÆÍÇË
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖKICK BACK¡×¡Ê2022Ç¯10·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬6²¯49.0Ëü²ó¤ËÃ£¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ6²¯²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢2022Ç¯10·î´ü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÊÆÄÅ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£ÊÔ¶Ê¤ò¾ïÅÄÂç´õ¡ÊKing Gnu¡¿millennium parade¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¡Ö¤½¤¦¤À¡ªWe¡Çre ALIVE¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£King Gnu¡¢¡ÖµÕÌ´¡×¤ÇÄÌ»»3ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ4²¯²óÆÍÇË
¡¡King Gnu¡ÖµÕÌ´¡×¡Ê2021Ç¯12·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬4²¯71.7Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ4²¯²óÄ¶¤¨¤Ï¡ÖÇòÆü¡×¡ÖSPECIALZ¡×¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢ÄÌ»»3ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®Æü¤ÈÆ±Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¡£
¢£back number¡ÖÎø¡× ÄÌ»»14ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÄ¶¤¨
¡¡back number¡ÖÎø¡×¡Ê2018Ç¯11·î29ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯71.0Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ2²¯²óÄ¶¤¨¤ÏÄÌ»»14ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØMusic¤ë TV¡Ù2012Ç¯3·îÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ØJAPAN COUNTDOWN¡Ù3·îÅÙ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖPAIN IS BEAUTY¡× ÄÌ»»8ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×¡Ê2018Ç¯11·î30ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯75.9Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ1²¯²óÆÍÇË¤Ï¡ÖNever Grow Up¡×¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖAngel¡×¡ÖBµé¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥á¥âNo.5¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖSAD SONG¡×¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ÄÌ»»8ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëHANA¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Î¥½¥í¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢MOMOKA¤¬²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç½é¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÆÍÇË
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯10·î19ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯5.8Ëü²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡£¡È¥¢¥ª¥Ï¥ë´¶¡ÉÁ´³«¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£JUDY AND MARY¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡× ¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢2001Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦JUDY AND MARY¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¡Ê2015Ç¯5·î27ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯42.9Ëü²ó¤ËÃ£¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢1996Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯2·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£96/3/4ÉÕ½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï105.8ËüËç¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
