Ê¿°¦Íü¡Ö¥Þ¥Þ¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤»þ¤Î¡ÈºÇ½ª¼êÃÊ¡É
½÷Í¥Ê¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬¡¢24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤»þ¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤Î´Ö¤Ë8ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤ÎÃË»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿Ê¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«¿È¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤À¤Ã¤Æ¥Þ¥ÞÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎÂÖÅÙ¤â¡¢µã¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÁ´Á³ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë¤â¤¦¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬Èè¤ì²Ì¤Æ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Þ¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Þ¤À¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤Æ±£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤«¤é°ì»þÅª¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÀ¼¤ÇÉô²°Ãæ¡Ø¥Þ¥Þ¡¼¡ª¥Þ¥Þ¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÉô²°Ãµ¤·¤Æ¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¥Þ¥Þ¡¼¡ª¥Þ¥Þ¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈºÇ½ª¼êÃÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£