¡Ú½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡ÛÉÍÅÄ¼ùÍèÁª¼ê¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡Á¥í¥Ã¥«¡¼ÊØ¤ê¡Á¡×¡£º£²ó¤Ï°ËÀªºê¥ª¡¼¥È½êÂ°£³£¸´ü¿·¿Í¡¦ÉÍÅÄ¼ùÍèÁª¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯¤Û¤É¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤¾¡Íø¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¡¢º£¸å¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ä¤Ã¤È£±Ãå¤ò¼è¤ì¤Æ¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡½é¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÀþ¤òÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¸å¤í¤ËÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï²»¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Ë¤á¤º¤ËÁ´³«¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡¥´¡¼¥ë¤·¤¿»þ¤Ï¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¡¡½í¡¡»Õ¾¢¤ÎÃæÌî¸÷¸øÁª¼ê¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬¥«¥Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÉÈ¶¤¬Æ±¤¸¿¼Âô¸ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÁö¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼åÃî¼ùÍè¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤³¤¤¡ª¡ª¡×¤È³è¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤Ç¤â¡Ö¼åÃî¼ùÍè¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡»ä¤Ëµ¤¹ç¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¤ë»þ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ë¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£µ¤»ý¤ÁÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¥Ý¥±¥Ð¥¤¤ä¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡£³ºÐ¤«¤é¥Ý¥±¥Ð¥¤¡¢£±£³ºÐ¤«¤é¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡Åö»þ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¶²ÉÝ¿´¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¶²ÉÝ¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÅ¾¤ó¤À¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¾¯¤·ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤¬¡Öµ¤¹ç¤À¡ª¡¡Éé¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡¡½í¡¡Æ±´ü¤Îº´¡¹ÌÚ¸÷µ±Áª¼ê¤È¥Ý¥±¥Ð¥¤¤«¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ÎÆ±´ü¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¥Ý¥±¥Ð¥¤»þÂå¤Ë¥«¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÜÀ®½ê¤Ç¡ÖËÍ¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£»ä¤è¤ê¥Ý¥±¥Ð¥¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Æ¥¯¥é¥¹¤â°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÂ®¤¤½÷¤Î»Ò¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½í¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÆ±¤¸¾ì¤ÎÆ±´ü¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÊý¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥±¥Ð¥¤¤Î¤³¤í¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½í¡¡¤Þ¤º¤ÏÌÜÀè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯£²¾¡ÌÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½í¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡ÉÍÅÄ¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½í¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡ÉÍÅÄ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°ì¸À°ì¸À¤¬»ä¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡Û¥Ð¥¤¥¯·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥»¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤â¤¬¤Â³¤±¤ëÉÍÅÄÁª¼ê¡£Èà½÷¤«¤é´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®ÎÌ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ð¥¤»þÂå¤È¤ÏµÕÅ¾¤·¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Æ±´ü¤Î³§¤ËÁá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¡¢¼è¤Ã¤¿±É¸÷¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤ì¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î°ì¸À¤ËÉÍÅÄÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¾Íè¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¿´Ìö¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£