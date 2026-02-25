Àõ¸ý»Ô¤ÇÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¡¡¾Ã²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿£²¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤µßµÞÈÂÁ÷¡¡²¬»³
¡¡24ÆüÌë¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¤ÇÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤·¡¢²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿2¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®¤Ç¡Ö²È²°¤ÎËÌÂ¦¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤ò½êÍ¤¹¤ëÃËÀ¡Ê70¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡Ê39¡Ë¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬Ìó1»þ´Ö30Ê¬¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¹üÊ¿²°·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë1¸®Ìó90Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏºÊ¡Ê63¡Ë¤ÈÄ¹½÷¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ¤ÈÄ¹½÷¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£