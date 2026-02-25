Ä¹°ú¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¿¼¤Þ¤ë´Ø·¸¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î»Ò¶¡Ï¢¤ìµî¤ê¡ÈÈ¿ÆüÀöÇ¾¡É¶µ°é¤â¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡Ö¶¯¤¤´íµ¡´¶¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¤Î·³»öÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÇÈ¿Æü¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¿¼¤Þ¤ë´Ø·¸
¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¡£²¿ÅÀ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤Ç¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤é¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë³¨²è¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÓÉ®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡ÖÅÞ·³°ì¤Î·è»àÂâ¡×¡Ö»à¤ó¤Ç¤â³×Ì¿¤ÎÀº¿À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ê¡×¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ÌÃæ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÀïÆ®Í×°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÀïÆ®¤Ç6000¿Í¤ËµÚ¤ÖËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬»à½ý¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯Ê¼¤Î¡Ö°äÉÊ¡×¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ìº¯¤é¤·¤¤â¤Î¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿ÉÛ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÆ±»Ö¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¡×¡ÖÜüÊ¸¡¡¶âÀµ²¸Æ±»Ö¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î±É¸÷¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¼¨¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÈáÄË¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é´û¤Ë4Ç¯¡Ä¿¯¹¶¤¬Ä¹°ú¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤À¡£
11Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ïÃæ¿´Éô¤Î±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿¾í¤È¥â¥¹¥¯¥ï¤ò±ýÉü¤¹¤ëÎó¼Ö¡£
ËÌÄ«Á¯¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÉÛÂÞ¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÎÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤¬ËÌÄ«Á¯¤ØÅÏ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Î¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÌ±¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÌ±¡Ê70Âå)¡§
º£¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¡£
¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÌ±¡Ê60Âå)¡§
ËÌÄ«Á¯¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤«¤é¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í»Ò¶¡¤ËÀöÇ¾¤ÇÈ¿Æü´¶¾ð¤«
Î¾¼Ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Î¿¼¤Þ¤ê¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê»Ñ¤Î¿ÍÊª¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎËÌÄ«Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â2025Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È»ÔÆâ¤Ë1¸®¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï4¸®¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î»Ò¶¡¤òËÌÄ«Á¯¤ÇÈ¿ÆüÀöÇ¾¶µ°é¡Ä
¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¹ñ´ú¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤À¡£»£±Æ¾ì½ê¤ÏËÌÄ«Á¯¤À¡£
¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¦Ê¸²½¸òÎ®¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¡ÖÀöÇ¾¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤ÎÊÛ¸î»Î¡§
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÁþ°¤ÎÂÐ¾Ý¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿24Æü¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç´íµ¡´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡§
²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢°ú¤Â³¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ÈÂÐÏªÀ©ºÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î24ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë