¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè17ÏÃ¡ØØ¨¤Î²ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¼Ô¤Î»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤ÎÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¢Ï©¡¢Æ¬Éô¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤¦¡£¸½¾ì¤ò¸«¤¿¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Ï¸Î°Õ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¸¶ºî¼Ô¤Î»à¤â´Þ¤áÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¸Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤êÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÇ¿Ç¤·¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤ÏÎ¢É½¤¬·ã¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¿ÍÊª¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ºî²èÃ´Åö¤ÎÌÀÃÒÁýÉ×¡ÊÊ¡ËÜ¿°ì¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÇÊª¤ä°ä½ñ¤ÏËÜ¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÅòÅÄ·½°ì¡Ê¥ª¥é¥¥ª¡Ë¤Ë»ö¾ð¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¤ò¤½¤Î¿ÍÊª¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ëÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤ËÁø¶ø¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
