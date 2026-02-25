¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºäËÜ²Ö¿¥¡õÃæ°æ°¡Èþ¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖVenchi¤«¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
2026Ç¯2·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤È¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¥¸¥§¥é¡¼¥È¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â
¡ÖÇ°´ê¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢3ÃÊ½Å¤Í¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÎ¾¼ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÈÃæ°æÁª¼ê¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥ÎÈ¯¤ÎÏ·ÊÞ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖVenchi¡Ê¥ô¥§¥ó¥¡Ë¡×¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Î¾å¤«¤éºÙ¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥°¥ë¥á¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë¾è¤Ã¤¿¥³¥¤¥ó·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¥ô¥§¥ó¥¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë·Á¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï
¡Övenchi¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤«¤Ê¡©¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡ª¡×
¡Ö¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÏVenchi¤«¡×
¡Ö¤³¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËVenchi¡×
¡Ö¹â¤¤¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤È¡¢¤ªÅ¹¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤â¸½ÃÏ¤Ç¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï2·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ô¥§¥ó¥¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¥ô¥§¥ó¥¤¬¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¾þ¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥³¥¤¥ó·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥Ë¡¼·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ô¥§¥ó¥¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2·î24Æü¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë·×11Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¹çÀ®¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢Åº²ÃÊª¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¡¢Á¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1ËçÌÜ²èÁü¤ÏÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë