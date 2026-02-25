¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¾×ÆÍ¡Ä¥¸¥ã¥º¤Î¥Ó¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤¬ACLÃÇÎö¤Çº£µ¨»Ä¤ê»î¹çÁ´µÙ
¡¡2·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤Î¥Ó¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤¬¡¢º¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¿ÙÂÓ¡ÊACL¡Ë¤ÎÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡24Æü¤ËÅ¨ÃÏ¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¡£¥¸¥ã¥º¤Ï105－125¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÎÂè2¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤êÌó9Ê¬¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ØÌá¤ëºÝ¡¢¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ê¡¦¥¤ー¥½¥ó¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥À¥ó¥¯¤òÀ®¸ù¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤Ï¤½¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢4Ç¯ÌÜ¤Î¥¬ー¥É¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ÇNBA¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢º£Ç¯2·î4Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥ãー¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ê¥º¥êー¥º¤«¤é¥¸¥ã¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤Ï¡¢2¥Áー¥à¤Ç·×40»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¤ÆÊ¿¶Ñ20.5Ê¬7.5ÆÀÅÀ3.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤À¤¬ACLÃÇÎö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê»î¹çÁ´µÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤â³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±¥Ã¥ÄÀï½ªÎ»¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥Ïー¥Ç¥£HC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºJr.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¤ËMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥¤ー¥½¥ó¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£