¤á¤Ö¤­£Æ£Ç¤¬Ä«¹â¸åÃÍ¤ò¾Ã¤¹¡¢¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ°ú¤­¾å¤²¤â¶âÍ»³ôÃÏ¹ç¤¤°­¤ÇÇã¤¤Â³¤«¤º

¡¡¤á¤Ö¤¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<7167.T>¤¬Ä«¹â¸åÃÍ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò£·£µ£°²¯±ß¤«¤é£¸£±£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£¹¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£²±ßÁý³Û¤Î£±£¶±ß¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶âÍ»³ôÁ´ÈÌ¤ËÄ¾¶á¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌäÂê¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤¼ê¹µ¤¨¥àー¥É¤¬¶¯¤¤¡£¹¹¤Ë£²£´ÆüÍ¼Êý¤ËËèÆü¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤È£±£¶Æü¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¾ïÍÛ¶ä¹Ô¤ÈÂÍø¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¤á¤Ö¤£Æ£Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è»»¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Çã¤¤¤¬Â³¤«¤º¡¢Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âß½Ð¶âÍøÂ©¤äÍ²Á¾Ú·ôÍøÂ©ÇÛÅö¶â¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÍø±×¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï£²£¸±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ï£±£¶±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
