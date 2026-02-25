Ìª¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÖÎä¤ä¤·Ìª¤¤¤â¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²°¤Ï2·î20Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÎä¤ä¤·Ìª¤¤¤â¡×¡Ê257±ß¡Ë¤ò9·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¸·Áª¡ª
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¿·´¶³Ð¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¡¢¡ÖÌª°ò¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤Î¸¶ÎÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿Ìª¤ò¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍí¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤´¤È¤Ë°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä½èÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Îä¤ä¤·Ìª°ò
ÆâÍÆÎÌ¡§115g
É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§257±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Á9·îËö¤Þ¤Ç
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë