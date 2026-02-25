¤Ê¤¼ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÇÎ®¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¡Ø¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¡Ù¤ò¡ÖÃÏÍý¤ÈÎò»Ë¡×¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯À¸µ¬ÌÏ¤äÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ç·«¤êÊÖ¤·Î®¹Ô¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤È¹ñºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
µÈÌî Í§Í´¡Ê°å»Õ¡Ë
¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê½êÂ°¡£ÀìÌç¤ÏÆâ²Ê¡¦´¶À÷¾É¡£ÆüËÜ´¶À÷¾É³Ø²ñ´¶À÷¾ÉÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£ÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÈùÀ¸Êª³Ø¹ÖºÂ¶µ¼ø¡£
À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®¹Ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÈÃÏ°èº¹
¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤ÎÎ®¹Ô¤ÏÃÏÍýÅª¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤Îµ¬ÌÏ¤äÃ×»àÎ¨¤Ë¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®¹Ô¤ÎÎò»Ë
¥¨¥Ü¥é¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï1976Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊÅö»þ¤Î¥¶¥¤ー¥ë¡Ë¤È¥¹ー¥À¥ó¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»¶È¯Åª¤ÊÎ®¹Ô¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¬¥ó¥À¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¬¥Ü¥ó¡¢¥®¥Ë¥¢¡¢¥ê¥Ù¥ê¥¢¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÎ®¹Ô¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ®¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥®¥Ë¥¢¡¢¥ê¥Ù¥ê¥¢¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤Î3¥«¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë28,000¿Í°Ê¾å¤¬´¶À÷¤·¡¢11,000¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ë¤â´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÅÁÇÅ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï2018Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ®¹Ô¤¬È¯À¸¤·¡¢3,000¿Í°Ê¾å¤¬´¶À÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î®¹ÔÃÏ°è³°¤Ç¤ÎÈ¯À¸»öÎã¤ÈÂÐ±þ
¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤êÎ®¹ÔÃÏ°è³°¤Ç¤â¾ÉÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯¤ÎÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«Î®¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬µ¢¹ñ¸å¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë»öÎã¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò³ÖÎ¥¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æó¼¡´¶À÷¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Î¹ñÆâÈ¯À¸Îã¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î®¹ÔÃÏ°è¤«¤é¤Îµ¢¹ñ¼Ô¤äË¬Ìä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡±ÖÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈ¯Ç®¾É¾õ¤Î¤¢¤ëÅÏ¹Ò¼Ô¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µ¿¤¤Îã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤È¸¡ºº¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÆüËÜ¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î®¹ÔÃÏ°è¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¤ËÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤·¡¢ÅÏ¹ÒÎò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¡×
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø(WHO)¡ÖEbola virus disease¡×
ÅìµþÅÔ´¶À÷¾É¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¡×
¥¦¥¤¥ë¥¹À½Ð·ìÇ®¤Ø¤Î¹ÔÀ¯ÂÐ±þ¤Î¼ê°ú¤ ÂèÆóÈÇ