¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤È¡Ö¥â¥ÄÆé¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¹â¥«¥í¥êー¡©¶ñºàÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡ª
´¨¤¤µ¨Àá¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ëÆéÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥í¥êー¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿å¿æ¤¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï300～450kcalÄøÅÙ¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤¾Æ¤¤ä¤â¤ÄÆé¤Ï700～900kcal¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥×¤Î¥Ùー¥¹¤ä¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êーÈæ³Ó¤äÄã¥«¥í¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¡¢¶ñºàÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
Éð°æ ¹á¼·¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê
ÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
ÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¡¢Áª¤Ö¥¹ー¥×¤Î¼ïÎà¤ä¶ñºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êーÈæ³Ó
ÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤äÌýÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿å¿æ¤¤Ï1¿ÍÁ°¤¢¤¿¤êÌó300～400kcalÄøÅÙ¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¿Ý¤Ê¤É¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï300～450kcalÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¥à¥ÁÆé¤Ï¿ÉÌ£À®Ê¬¤ÈÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ËÌýÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á1¿ÍÁ°Ìó500～600kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤¾Æ¤¤Ïº½Åü¤ä¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢µíÆù¤Î»é¿È¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢1¿ÍÁ°¤Ç700～900kcal¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤ÄÆé¤âÇ»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤ÈÆâÂ¡Æù¤Î»é¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢600～800kcalÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤äÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¸¤¿ÆéÎÁÍý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆéÎÁÍýÁ´ÂÎ¤Î¥«¥í¥êー¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¶ñºàÁª¤Ó¤Ç¥«¥í¥êー¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÊýË¡
Æé¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¡¢¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤ÇÂçÉý¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Æé¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢ËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥í¥êー¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÇòºÚ¡¢½ÕµÆ¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤¤Î¤³Îà¤Ê¤É¤ÏÄã¥«¥í¥êー¤Ç±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÆéÎÁÍý¤ËÅ¬¤·¤¿¿©ºà¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ä·Ü¤µ¤µ¤ß¡¢Æ¦Éå¡¢Çò¿Èµû¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤È»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¤äµíÆù¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤òÁª¤Ö¤«¡¢ÅòÄÌ¤·¤·¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îý¤êÊª¤ä²Ã¹©Æù¤Ï±öÊ¬¤ä»é¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¤È¤·¤ÆÌÍÎà¤ä¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Å¬ÎÌ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡º¤Î»¨¿æ¤ä¤¦¤É¤ó¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤¿»é¼Á¤ä±öÊ¬¤â°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥í¥êー¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢¥«¥í¥êー¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ¥¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥¹ー¥×¤Î¼ïÎà¤ä¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤ÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²¹¤«¤¤Æé¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ï¡¢±ÉÍÜÊäµë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åß¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¡¢ÆéÎÁÍý¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥¬¥¤¥É¡×
¹ñÎ©·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¾ðÊó¡×
ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¡Ö¹â·ì°µ¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿©ÃæÆÇÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×