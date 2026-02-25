¡Ö¥¯¥ê¥å¥¦¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×½é¥´¡¼¥ë¤«¤é°ìµ¤¤Ë£²È¯¡ª33ºÐ´ÆÆÄ¤¬22ºÐ¥µ¥à¥é¥¤¤òÀä»¿¡ª¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Ä¡×
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÈ´·²¤Î22ºÐ¤¬âÁ¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ£²·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë34Àá¤Ç¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤òÍÊ¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½êÂ°¤¹¤ëQPR¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î£·°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾¾ÌÚ¤Ï¤Þ¤º¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿45¡Ü£²Ê¬¤ËCK¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î50Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±Ô¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¤¦£±ÅÀÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â½Ð¿È¤Î¼ã¤°ïºà¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£ºòµ¨¤Ï¥È¥ë¥³£±Éô¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÀèÈ¯È´Å§¤Ç¸«»ö¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¾¾ÌÚ¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤â¾Î¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤âÈà¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤è¤êÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥å¥¦¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿®¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¾å¤Ç¥Ê¥¤¥¹¤ÊÁª¼ê¤À¡×
¡¡33ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢½Ð¾ì¤ËÁê±þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶ÐÊÙ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¸«»ö¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¾¾ÌÚ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ØÆ³¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î°µ´¬£²¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¸½ÃÏ£²·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë34Àá¤Ç¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤òÍÊ¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½êÂ°¤¹¤ëQPR¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î£·°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾¾ÌÚ¤Ï¤Þ¤º¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿45¡Ü£²Ê¬¤ËCK¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î50Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±Ô¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¤¦£±ÅÀÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÀèÈ¯È´Å§¤Ç¸«»ö¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¾¾ÌÚ¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤â¾Î¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤âÈà¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤è¤êÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥å¥¦¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿®¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¾å¤Ç¥Ê¥¤¥¹¤ÊÁª¼ê¤À¡×
¡¡33ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢½Ð¾ì¤ËÁê±þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶ÐÊÙ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¸«»ö¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¾¾ÌÚ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ØÆ³¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î°µ´¬£²¥´¡¼¥ë¡ª