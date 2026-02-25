10»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï572±ß¹â¤Î5Ëü7894±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬165.79±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡25Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ572.97±ß¡Ê1.00¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü7894.06±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï882¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï647¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï63¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò165.79±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬120.33±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬50.54±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬29.33±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬25.90±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï28.95±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬9.19±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬9.13±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬8.86±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬7.94±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ16¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¡¢¶ä¹Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬1ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò165.79±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬120.33±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬50.54±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬29.33±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬25.90±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï28.95±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬9.19±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬9.13±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬8.86±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬7.94±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ16¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¡¢¶ä¹Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬1ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹