¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3°Ì¤Ë¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÂç¤²¤µ¡×¤ÈÎäÀÅ
2026Ç¯2·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ICT»Ô¾ìÄ´ºº¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎMMÁí¸¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¬¥é¥±¡¼Îà¡Ë¤ò´Þ¤àÁí½Ð²ÙÂæ¿ô¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó½Ð²ÙÂæ¿ô¤Î2ÉôÌç¤Ç3°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ½ç°Ì¤ÏÎ¾ÉôÌç¤È¤âApple¤¬1°Ì¡¢Google¤¬2°Ì¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬Î¾ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤Ï20Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
20Ç¯¤âÎ¾ÉôÌç¤È¤â3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôÌç¤¬2°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁí½Ð²ÙÂæ¿ôÉôÌç¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈ´¤«¤ì4°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥§¥¢¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Â³¤¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÁí½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç²¼Íî¡£23Ç¯¤È24Ç¯¤âÎ¾ÉôÌç4°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ¡Ç½¶¯²½ÀïÎ¬¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Èµ»ö¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ËÝÌõ¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡ÖGalaxy¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏAIÂÐ±þ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£µ»½Ñ³×¿·¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤ò·Ç¤²¤Æ»Ô¾ì¹¶Î¬¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö1°Ì¡¢2°Ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ë3°Ì¤À¤È´î¤ó¤Ç¤â¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ò¤É¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤«¤²¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡£¥¯¥Ã¥Ý¥ó¡Ê¶ËÃ¼¤Ê°¦¹ñ¼çµÁ¡Ë¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¡ÖiPhone7³ä¡¢Google2³ä¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤½¤ÎÂ¾ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬0¡¥5³ä¤º¤Ä¡¢¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÂç¤²¤µ¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¬¥é¥±¡¼¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡ÖGoogle¤¬2°Ì¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤è¤Û¤É´Ú¹ñÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏiPhone²¦¹ñ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë