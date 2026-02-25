Æü·ÐÊ¿¶Ñ Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¼è°úÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë5Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¼è°ú³«»Ï¤È¤È¤â¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î12Æü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë5Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¡Ê5Ëü8015±ß¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢24Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇAI¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤Î¤¦±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë