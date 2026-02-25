2·î25Æü(¿å)¡Ú·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¡Û²óÉü¤æ¤Ã¤¯¤ê ½Õ～²Æ¤Ï¹â²¹·¹¸þ¤Ë¡¡RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ ¡ã°¤ÁÉ¤äÅ·Áð¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤âÇÛ¿®Ãæ¡ä
2·î25Æü(¿å) RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¿¹ÌÀ»Ò¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¤Þ¤È¤á
¡ã¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¡ä·§ËÜ»Ô¤Îº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¸á¸å¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²óÉü¡¡Ìë¤Ë¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â
Å·µ¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤â±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Ä«¤Ïµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç11.5¡î¤Ç4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤Ç10.8¡î¡¢¿ÍµÈ»Ô¤Ç14¡î¤È5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¤«¤éº£Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç17¡î¡¢Å·Áð¤ä¿ÍµÈ¤Ç18¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£°¤ÁÉ»Ô¤Ï15¡î¤ÇºòÆü¤è¤ê¤Ï5¡î¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÌÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¾¯¤·¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ»Ò¤Î¤µ¤µ¤ä¤
µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ¤òÎ®¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¶å½£¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²Æ¤Îµ¤²¹¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Áá¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ü¼ê¤ÎÅßÊªÉÛÃÄ¤ä¥³ー¥È¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢3·î¤Î´¨¤ÎÌá¤ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢§¡ã´ØÏ¢µ»ö¡äº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©·§ËÜ¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é
·§ËÜ±Ø¡¿·§ËÜ¶õ¹Á¡¿°¤ÁÉ¡¿Å·Áð¡¿¿ÍµÈ
·§ËÜ¸©¤ÎÅ·µ¤¡¦ËÉºÒ¾ðÊó | TBS NEWS DIG
¿¹ ÌÀ»Ò¡¡·§ËÜ»Ôºß½»
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ê2005Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë¡¦ËÉºÒ»Î
¡ãÃ´ÅöÈÖÁÈ¡äRKK¥é¥¸¥ª
¡¦¡Ö¤È¤ó¤Ç¤ë¥ï¥¤¥ÉÂçÅÄ¹õ¹À°ì¤Î¤¤ç¤¦¤â¸µµ¤¡ª¡×
¡¦¡ÖÄÍ¸¶¤Þ¤¤³¤ÎÊ¡¥ß¥ß¤é¤¸¤ª¡×
¡¦¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡×
·§ËÜ¤Ë½»¤ß¡¢·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤òÍ½Êó¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â·è¤·¤Æ¤ª¤ª¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËËèÆü¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¡¢Å·µ¤¿Þ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖÅ·µ¤¥Îー¥È¡×¤Ï20ºý¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áÇ¯¤ÎÅ·µ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¡¢·Ð¸³¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£