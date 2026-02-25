¹ñ¸øÎ©Âç2¼¡»î¸³»Ï¤Þ¤ë¡¡Á°´üÆüÄø¡¢23Ëü5Àé¿Í¤¬»Ö´ê
¡¡¹ñ¸øÎ©Âç2¼¡»î¸³¤ÎÁ°´üÆüÄø¤¬25Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£172Âç³Ø616³ØÉô¤Ë23Ëü5315¿Í¤¬»Ö´ê¤·¡¢Êç½¸¿Í°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÜÎ¨¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸2.9ÇÜ¡£
¡¡Âç¼êÍ½È÷¹»²Ï¹ç½Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼õ¸³À¸¤¬°ÂÁ´»Ö¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢Æñ´ØÂç¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÅìÂçËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬ºÇ¸å¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©Âç¡Ê81Âç³Ø407³ØÉô¡Ë¤Î»Ö´ê¼Ô¤Ï17Ëü9603¿Í¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï2.8ÇÜ¡£¸øÎ©Âç¡Ê91Âç³Ø209³ØÉô¡Ë¤Ï5Ëü5712¿Í¤Î3.3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å´üÆüÄø¤Ï3·î12Æü°Ê¹ß¡¢°ìÉô¸øÎ©Âç¤ÎÃæ´üÆüÄø¤Ï3·î8Æü°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£