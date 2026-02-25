¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢È¯¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖLima Watch¡×¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤¬ÅÐ¾ì
¥Ó¥è¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï2·î20Æü¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖH¡ëM'S" WatchStore¡×¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢È¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLima Watch¡×(¥ê¥Þ¥¦¥©¥Ã¥Á)¤Î¿·ºî¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡ÖKronosprinter Breguet¡×(¥¯¥í¥Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ì¥²)3·¿¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ÖKronosprinter Breguet¡×
¡û¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥Ä¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤Ø
¡ÖKronosprinter Breguet¡×¤ÏLima Watch¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Kronosprinter¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡£¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Black¡×¡¿¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Blueprint¡×
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢12»þ°ÌÃÖ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥ì¥²¿ô»ú¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¿Ë¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ÂÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¸«¤ä¤¹¤µ¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸½ÂåÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Black¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Àß·×¿Þ¤ä»îºî¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Blueprint¡×
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÇÛ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É½¾ðË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet French¡×
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¥»¥¤¥³¡¼À½¥á¥«¥¯¥©¡¼¥Ä¡ÖVK64¡×¤òÅëºÜ¡£µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎÁàºî´¶¤È¥¯¥©¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
2026Ç¯2·î20Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ É½»²Æ»¡¿¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡û¢£KRONOSPRINTER Breguet
LMKS010 - 64,900±ß¡¿LMKS011 - 64,900±ß¡¿LMKS012 - 64,900±ß
¡û¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥±¡¼¥¹ÁÇºà : 316L ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹·Â : 37mm (Lug to Lug 45mm)
¥±¡¼¥¹¸ü : 10mm
¥é¥°Éý : 20mm
¥Ù¥¼¥ë : ¥Õ¥£¥¯¥¹¥É¥Ù¥¼¥ë
ËÉ¿å : 5ATM
É÷ËÉ : ¥À¥Ö¥ë¥É¡¼¥à K1¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
Ãß¸÷ÅÉÎÁ : ÆüËÜÀ½¥ë¥ß¥Î¥Ð
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È : SEIKO VK64 ¥á¥«¥¯¥ª¡¼¥Ä
¡¡
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¡¦H¡ëM'S" WatchStore É½»²Æ»
¡¦H¡ëM'S" WatchStore ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹
¡¦H¡ëM'S" WatchStore ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢( https://www.hms-watchstore.com/ )
¡ÖKronosprinter Breguet¡×
¡û¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥Ä¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤Ø
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Black¡×¡¿¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Blueprint¡×
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢12»þ°ÌÃÖ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥ì¥²¿ô»ú¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¿Ë¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ÂÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¸«¤ä¤¹¤µ¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸½ÂåÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Black¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Àß·×¿Þ¤ä»îºî¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet Blueprint¡×
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÇÛ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É½¾ðË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡ÖKRONOSPRINTER Breguet French¡×
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¥»¥¤¥³¡¼À½¥á¥«¥¯¥©¡¼¥Ä¡ÖVK64¡×¤òÅëºÜ¡£µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎÁàºî´¶¤È¥¯¥©¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
2026Ç¯2·î20Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ É½»²Æ»¡¿¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡û¢£KRONOSPRINTER Breguet
LMKS010 - 64,900±ß¡¿LMKS011 - 64,900±ß¡¿LMKS012 - 64,900±ß
¡û¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥±¡¼¥¹ÁÇºà : 316L ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹·Â : 37mm (Lug to Lug 45mm)
¥±¡¼¥¹¸ü : 10mm
¥é¥°Éý : 20mm
¥Ù¥¼¥ë : ¥Õ¥£¥¯¥¹¥É¥Ù¥¼¥ë
ËÉ¿å : 5ATM
É÷ËÉ : ¥À¥Ö¥ë¥É¡¼¥à K1¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
Ãß¸÷ÅÉÎÁ : ÆüËÜÀ½¥ë¥ß¥Î¥Ð
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È : SEIKO VK64 ¥á¥«¥¯¥ª¡¼¥Ä
¡¡
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¡¦H¡ëM'S" WatchStore É½»²Æ»
¡¦H¡ëM'S" WatchStore ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹
¡¦H¡ëM'S" WatchStore ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢( https://www.hms-watchstore.com/ )