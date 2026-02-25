¹Åç¤¬±©·îÎ´ÂÀÏº¤È·ÀÌó²ò½ü¡¡»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¡Ö¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦»öÂÖ¡×
ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¼õ¤±24Æü¤Ë·èÄê¡ÄµåÃÄ¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¡×¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¡×¤¿·ë²Ì¡¢Á°Æü24Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÈ¯É½¤Ç¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤âº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï1·î28Æü¡¢±©·îÈï¹ð¤¬°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÅöµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡±©·îÈï¹ð¤Ïºòµ¨74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.295¡¢31°ÂÂÇ¡¢17ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï277»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.243¡¢98°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢51ÅðÎÝ¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë