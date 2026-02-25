¹â¹»À¸DX¤Ç²Ö±à¤òÌÜ»Ø¤¹¼ÂÁ©Ï¢·È¡ªÍúÀµ¼Ò¹â¹»¡ß¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¥¢¥×¥êÊó¹ð²ñ¡×
2026Ç¯3·î6Æü16»þ¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤ÎÍúÀµ¼Ò¹âÅù³Ø¹»¤Ç¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÊó¹ð²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Éô1Ç¯À¸Ìó20Ì¾¤Î²ÝÂê¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¼¥ß1¡Á3Ç¯À¸Ìó16Ì¾¤¬¸þ¤¹ç¤¦»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
½µ3Æü¤Î³Ø½¬¤È·î2²ó¤Î´ë¶È¥Õ¥©¥í¡¼¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Î³«È¯À®²Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
ÍúÀµ¼Ò¹â¹»¡ß¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¥¢¥×¥êÊó¹ð²ñ¡×
ÍúÀµ¼Ò¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÍúÀµ¼Ò¤Î¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎDXÀïÎ¬¡ÖPX¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëIT»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×IT3¼ÒÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×ÀßÎ©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¹â¹»À¸¤ÎDX¿Íºà°éÀ®¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼ÂÁõ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
3¼ÔÏ¢·È¤Ç¿Ê¤á¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¼¥ß¡§1¡Á3Ç¯À¸Ìó16Ì¾¤¬¥¢¥×¥ê³«È¯¤òÃ´Åö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¡§1Ç¯À¸Ìó20Ì¾¤¬¥Ë¡¼¥ºÃê½Ð¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤òÃ´Åö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¡§·î2²ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç³«È¯¤òÈ¼Áö»Ù±ç³«È¯´ü´Ö¡§ÌóÈ¾Ç¯
2025Ç¯8·î25Æü¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢Í×·ïÄêµÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×µ¡Ç½¤ÎÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¼¥ßÀ¸¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷¤Ø¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Ç²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë·¿¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¤¹¡£
³ØÆâ¤ÎÄ©Àï¤Ë´ë¶È¤Î¼ÂÌ³ÃÎ¸«¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¼ÂÀïÅª¤Ê³«È¯Àß·×¡£
Êó¹ð²ñ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÅöÆü¤Î¸«¤É¤³¤í16:00¡Á16:40¡§¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÊó¹ð16:40¡Á16:50¡§¼¼Æâ»£±Æ16:50¡Á17:00¡§¥°¥é¥¦¥ó¥É»£±Æ17:00¡Á17:05¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ
40Ê¬¤ÎÊó¹ðÏÈ¤Ç¤Ï¡¢³«È¯ÇØ·Ê¤«¤é±¿ÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î20Ê¬¤Ç¼¼Æâ¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î»£±Æ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½ÑÌÌ¤È¶¥µ»¸½¾ì¤ÎÎ¾Êý¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î5Ê¬¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤È´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëÇ»Ì©¤Ê¼èºà»þ´Ö¡ª
Éô³èÆ°¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ä¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡£
¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È³Ø½¬À®²Ì¤òÆ±»þ¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸DX¤Ç²Ö±à¤òÌÜ»Ø¤¹¼ÂÁ©Ï¢·È¡ªÍúÀµ¼Ò¹â¹»¡ß¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¥¢¥×¥êÊó¹ð²ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Êó¹ð²ñ¤Ï¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë16:00¡Á17:05¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ²ñ¾ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
ÍúÀµ¼Ò¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜËÃæ»ÔÄ¹¶½»ûÆî4ÃúÌÜ3ÈÖ19¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¿ôµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ï1Ç¯À¸Ìó20Ì¾¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¼¥ß¤Ï1¡Á3Ç¯À¸Ìó16Ì¾¤Ç¤¹¡£
Q. ´ë¶ÈÂ¦¤Î»Ù±ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¤¬·î2²ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Î³«È¯¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
