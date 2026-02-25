Á´¹ñ50Â¢250¼ïÄ¶¤òÌ£¤ï¤¦½Õ¤ÎÏÂ¼òº×Åµ¡ª¡ÖÂè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ ²Ö¸«¼ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
2026Ç¯3·î28Æü¤È29Æü¤Ë¡¢ÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ï¡¼Á°¹¾ì¤Ç¡ÖÂè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é50Â¢¡¦250¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÏÂ¼ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¼ò¤äÀ¸¼ò¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼ò¤ò°ìÅÙ¤Ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
³ÆÆü2ÉôÀ©¤Ç³ÆÉô500Ì¾µ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢½Õ¤Î½Ëº×´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ù
¡ÖÂè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ»þ´Ö¡§Âè1Éô 12:00¡Á14:10¡¿Âè2Éô 15:00¡Á17:10¡Ê³ÆÉôÆþÂØÀ©¡Ë²ñ¾ì¡§ÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ï¡¼Á°¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2ÃúÌÜ1-1¡ËÄê°÷¡§³ÆÉô500Ì¾¡ÊÍ½Äê¡ËÎÁ¶â¡§3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é¡Öµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½Ü¤ÎÏÂ¼ò¤È¿©¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤àÍø¤¼òº×¤ê¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÂ³¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ï¡¼Á°¹¾ì¤ÏÃæÌÜ¹õ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é»î°û¥Ö¡¼¥¹¤ò½ä¤ê¤ä¤¹¤¤²°³°²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
Âè30²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Á¤ç¤³¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÌÜ¹õ¤ÇµÇ°²ó¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È°û¤ßÈæ¤Ù¥Ñ¥¹¤ÎÆâÍÆ
½ÐÅ¸µ¬ÌÏ¡§Á´¹ñ50Â¢¡¦250¼ïÎà°Ê¾å¡ÊÍ½Äê¡Ëßó¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¡§40¼ïÎà°Ê¾åÄó¶¡¥«¥Æ¥´¥ê¡§ÆüËÜ¼ò¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¡¦¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¾ÆÃñ¡¦´Å¼ò»²²ÃÆÃÅµ¡§Âè30²óµÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Á¤ç¤³
´ÕÉ¾²ñ¡¦ÉÊÉ¾²ñ¤Ç¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¼òÂ¢ÌÃÊÁ¤«¤éÏÃÂê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤¤ºùÁõ¾þ¤È»î°ûÉ½¼¨¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢½Õ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤é¤·¤¤¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤ÎÎ©¤ÁÊý¤äÍ¾±¤¤Î°ã¤¤¤ò°ìÇÕ¤º¤Ä³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë°û¤ßÈæ¤ÙÂÎ¸³¡£
Â¢¸µ¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë»î°ûÄó¶¡¥¹¥¿¥¤¥ë
»î°û·Á¼°¡§Â¢¸µ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂÐÌÌÄó¶¡°ÆÆâµ¡Ç½¡§ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹AI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ò¼Â»ÜÂÎ¸³ÆâÍÆ¡§Ì£¤ï¤¤·¹¸þ¡¦ÆÃÄ§¡¦¥Õ¡¼¥ÉÁêÀ¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È°ÆÆâ
Ë¡Èï»Ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÃí¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÃÊÁ¤´¤È¤ÎÇØ·Ê¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°û¤ßÊý¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤±¤Þ¤¹¡£
AI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸õÊä¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼¡¤Î°ìÇÕ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤Æ³Àþ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÎÀâÌÀ¤È¥Ç¡¼¥¿Äó°Æ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢µÇ°²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿±ÄÀß·×¡ª
¥Õ¡¼¥É¥Ö¡¼¥¹¤È²ñ¾ì¹ØÆþ¡¦ÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥Õ¡¼¥ÉÄó¶¡¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ª¥óÈÎÇäÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¡§°ìÉôÌÃÊÁ¤Î²ñ¾ìÂ¨Çä¤ò¼Â»ÜÇÛÁ÷ÂÐ±þ¡§²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê
Åòµ¤¤ÎÎ©¤Ä¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ä¾Æ¤ÌÜ¤Î¤Ä¤¤¤¿¶ú¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÏÂ¼ò¤È¤Î²¹ÅÙº¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»î°û¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¾ìÂÎ¸³¤ò¼«Âð¤Î¿©Âî¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥®¥Õ¥È¤ä¼êÅÚ»ºÁª¤Ó¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ÂÍÑÆ³Àþ¡£
²ñ¾ì²óÍ·¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸«¤É¤³¤í
3·î28Æü¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§¶â¸¶Äâ°É¼÷¡Ê½÷ÀÍî¸ì²È¡Ë3·î29Æü¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§NANA¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡ËMC¡§28Æü ¤¢¤ª¤¤Íµª¡¿29Æü ÅçÅÄÎ§»ÒÍè¾ì¼Ô´ë²è¡§ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹Âç¾Þ¡ÊÅêÉ¼ÉôÌç¡Ü¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡Ë
¥Æ¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¹½À®¤Ç¡¢ÌÃÊÁ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é²óÍ·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÆüÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎMiss SAKE¤äÍè¾ì¼ÔÅêÉ¼´ë²è¤¬¡¢»î°ûÂÎ¸³¤Ë¥é¥¤¥Ö´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
°û¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»²²Ã¤·¤Æ´°À®¤¹¤ëÏÂ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡ù
ºù¤ÎÃæÌÜ¹õ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÂ¢¸µ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÏÂ¼ò¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ë¤âÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í§¿ÍÆ±»Î¤Î½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¡¢½Õ¤Îµ¨Àá¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¤Î°ìÇÕ¤Ë¤âÁêÀ¤Î¤è¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ50Â¢250¼ïÄ¶¤òÌ£¤ï¤¦½Õ¤ÎÏÂ¼òº×Åµ¡ªÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ØÂè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ ²Ö¸«¼ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Âè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ¤Î³«ºÅÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Âè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÂè1Éô 12:00¡Á14:10¡¿Âè2Éô 15:00¡Á17:10¡Ê³ÆÉôÆþÂØÀ©¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Âè30²ó ÏÂ¼ò¥Õ¥§¥¹inÃæÌÜ¹õ¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤ÏÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ï¡¼Á°¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2ÃúÌÜ1-1¡Ë¤Ç¤¹¡£
