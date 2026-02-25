´Å¤µ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÏ¤¹Çò¤¤Â£¤êÊª¡ª¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ 10¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¡¢10¼ïÎà¤Î¹ñ»ºËªÌª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ß¡¼¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª²Û»Ò¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦´Å¤¤¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Å¤Ê¤ë¿·Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Á³Ê¡§1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆ¡§¹ñ»ºËªÌª8g¡ß10¼ïÎàÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ß¡¼¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¡¦¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¶â»Ô¾¦Å¹¤Ï1930Ç¯ÁÏ¶È¤ÎµþÅÔÏ·ÊÞ¤Ç¡¢ËªÌªÀìÌçÅ¹¤Î±¿±Ä¤ÈËªÌªÀ½ÉÊ¡¦ËªÌª¼ò¤Î²·Çä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¤Ï¡¢ËªÌª¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎËªÌª¤ò¤½¤í¤¨¤ëËªÌªÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤«¤·¤¢¡¦¤ì¤ó¤²¡¦¤ê¤ó¤´¡¦¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤«¤ó¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¦ÊîÄó¼ù¡¦¤¯¤ê¡¦¤½¤Ð¡¦É´²ÖÌª¤ò1ËÜ¤º¤ÄÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
ºù¹á¤ëËªÌª
²Á³Ê¡§972±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆÎÌ¡§105g
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Èºù¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
The MEAD ¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆ¡§The MEAD 250ml¡ÜThe MEAD ¤µ¤¯¤é 250ml
µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¤ÎËªÌª¼ò¤ò¹ÈÇò¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¹½À®¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ÎÂ£Åú¥·¡¼¥ó¤Ë¾å¼Á´¶¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¤Ï1ËÜ8g¤Î¾®Ê¬¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë»È¤¦ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥óÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Î¿©Âî¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥®¥Õ¥ÈÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÏ¤¹Çò¤¤Â£¤êÊª¡ª
¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ 10¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥ß¡¼¥ë¥ß¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥ß¡¼¥ë¥ß¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³Ê¤Ï1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥ß¡¼¥ë¥ß¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼ver.¤Ï¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¥ß¡¼¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¡¦¥ß¡¼¥ë¥ß¥£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
